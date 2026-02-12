Pacientes y sanitarios piden facilitar el acceso a terapias dirigidas como dupilumab a un subgrupo concreto en EPOC

En ensayos clínicos recientes, dupilumab ha demostrado una disminución significativa en los empeoramientos graves entre pacientes con un perfil específico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), en quienes persisten los síntomas pese a tratamientos inhalados óptimos, según destacaron FENAER, la Asociación de Pacientes EPOC España y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). El debate sobre el acceso a esta molécula se intensificó a raíz de la decisión del Sistema Nacional de Salud (SNS) de no incorporar la financiación de dupilumab para EPOC, lo que, de acuerdo con estas organizaciones, deja sin alternativas eficaces a un grupo que comparte mecanismos inflamatorios similares al asma y enfrenta deterioro de la calidad de vida, pérdida de capacidad respiratoria y peor pronóstico.

El medio de comunicación detalló que FENAER, EPOC España y SEPAR han solicitado formalmente que se facilite el acceso a terapias personalizadas, entre ellas dupilumab, para las personas pertenecientes a un subgrupo concreto de pacientes con EPOC. Las entidades han recordado que respetan plenamente el sistema regulador de medicamentos vigente en España, así como la importancia de mantener el equilibrio entre innovación, sostenibilidad del sistema sanitario y equidad en la disponibilidad de tratamientos. Sin embargo, han evidenciado su preocupación ante la reciente decisión del SNS, y han instado a abrir un proceso de diálogo urgente para revisar la situación.

Según reportó el medio, la EPOC figura entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en España, condicionando tasas elevadas de hospitalización y una marcada reducción de la esperanza de vida, tal como quedó reflejado en el 'Informe del SNS del 2025'. Este contexto sanitario agrava la situación de quienes, aún recibiendo los tratamientos establecidos como óptimos, siguen enfrentando exacerbaciones complicadas de la enfermedad.

FENAER, EPOC España y SEPAR han subrayado que la evidencia científica apoya el uso de dupilumab en este perfil de pacientes. El medicamento fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) hace más de dieciocho meses, y forma parte de las principales guías clínicas internacionales y nacionales para EPOC, incluyendo la Iniciativa Global para la EPOC 2025 (GOLD) y la Guía Española de la EPOC 2025 (GesEPOC). Las organizaciones han señalado que dupilumab ya fue financiado en España para otros trastornos, como el asma grave, la rinosinusitis crónica con poliposis nasal y la dermatitis atópica, y afirmaron que diferentes países europeos ya ofrecen esta opción a pacientes de EPOC con criterios clínicos comparables.

De acuerdo con lo publicado, las asociaciones consideran que la negativa actual genera una doble situación de inequidad: por un lado, entre pacientes que sufren enfermedades respiratorias distintas pero con mecanismos inflamatorios parecidos, y por otro, entre ciudadanos españoles y pacientes de otros países europeos donde sí se financia el fármaco. Las entidades insistieron en que la solicitud no persigue una indicación generalizada sino la apertura a un acceso responsable, de alcance muy focalizado, sujeto a evaluaciones periódicas que permitan determinar su impacto real.

El medio consignó que FENAER, EPOC España y SEPAR señalaron que la reciente negativa no se basa en objeciones científicas, sino más bien en la ausencia de un acuerdo respecto a las condiciones económicas para financiar la indicación de dupilumab en EPOC. En este sentido, las organizaciones puntualizaron que no formaron parte del proceso de negociación, pero hicieron hincapié en la necesidad de encontrar una solución que beneficie a los pacientes más vulnerables.

Finalmente, portavoces de estas asociaciones reiteraron su disposición a colaborar en la búsqueda de un consenso que permita a los pacientes seleccionados acceder a terapias que dispongan de respaldo científico y aval internacional, preparando el terreno para una posible revisión de la política de financiación, siempre dentro del marco legislativo y de evaluación vigente en España.