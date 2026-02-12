Mónica García insta a exponer la "malversación" de los modelos público-privados "hirientes" para poder revertirlos

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este jueves que hay que "sacar a la luz" la "malversación de fondos públicos" que hacen las compañías privadas que gestionan hospitales públicos de forma "hiriente" para la sanidad y las arcas públicas, con el objetivo de poder revertir estos modelos.

Así lo ha señalado García en una entrevista en el programa 'La hora de La 1', recogida por Europa Press, tras ser preguntada acerca del proceso a seguir para poder revertir servicios externalizados, un aspecto contemplado en el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado este martes en Consejo de Ministros.

"Esa reversión muchas veces tiene que esperar a que acaben los contratos y, en otras ocasiones, lo que tenemos que seguir investigando, y que estamos haciendo, es cómo esos modelos al final son, de alguna manera, sacos de malversación ocultos y cómo podemos sacar a la luz esa malversación de los fondos públicos", ha explicado.

La titular de Sanidad ha apuntado que hay "diversas fórmulas" de reversión y ha apelado a gobiernos "firmes" y "valientes" con capacidad para asumir que este tipo de modelos son "hirientes" y "muy lesivos" para la sanidad pública, las arcas públicas y la salud de los ciudadanos.

García ha subrayado que espera que la ley entre en vigor "lo antes posible", con el objetivo de poder derogar la Ley 15/97 que ha permitido modalidades de privatización que "han ido horadando" el "derecho a la protección de la salud y el derecho a tener una sanidad pública que no sea el caldo de cultivo de ninguna cuenta de resultados de ninguna empresa".

Además, ha aclarado que la norma "no invalida" conciertos público-privados "sanos" y sin ánimo de lucro. "En nuestro país hay muchas modalidades, son muy diversas, y las hay que son tóxicas, como el modelo de Quirón y de Ribera Salud y las hay que son sanas, como otros modelos que hay en otros territorios", ha apuntado subrayando que se trata de una ley "de sentido común".

MADRID LLEVARÁ LA LEY A LOS TRIBUNALES

Respecto al rechazo expresado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la amenaza de su Ejecutivo con llevar a los tribunales el anteproyecto de Ley, Mónica García ha destacado que esta reacción "habla bien" de la futura norma, que busca "poner coto a las ansias privatizadoras y especuladoras".

"Yo lo que creo es que los tribunales se la van a llevar a ella (a Ayuso) más pronto que tarde por todos estos tejemanejes y toda esta malversación que está habiendo de fondos públicos con la sanidad pública en Madrid", ha aseverado.

Preguntada sobre si la Comunidad de Madrid podría bloquear la ley llevándola a los tribunales, García ha ironizado diciendo que la presidenta madrileña "se pasa más tiempo llevando a los tribunales leyes del Gobierno que gobernando realmente y haciendo leyes para que funcionen sus servicios públicos".