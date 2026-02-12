Agencias

Ministro de Defensa ruso inspecciona tropas de la agrupación Sur, que combaten en Ucrania

Moscú, 12 feb (EFE).- El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, inspeccionó las tropas de la agrupación militar Sur, que combaten en el frente ucraniano, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.

"El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, se reunió en el puesto de mando de una de las unidades de la agrupación militar Sur, donde tomó notas del respectivo mando acerca de la situación actual y las acciones por parte de las tropas", se lee en el comunicado.

El teniente general Serguéi Medvédev rindió cuentas ante Beloúsov sobre el progreso de la ofensiva rusa de la agrupación en Ucrania.

Entre los temas tratados, explicaron al mando ruso las tareas de inhibición de drones "que se utilizan para cubrir las rutas de los equipos de asalto y las rutas de suministro de provisiones y municiones".

También le mostraron un nuevo dron aéreo "para la retransmisión de señales de radio y el aumento del alcance de los drones de ataque", añadieron.

Por su parte, Beloúsov elogió el desempeño de las tropas y condecoró a varios militares, señala el comunicado de Defensa.

Hoy mismo el Ministerio de Defensa comunicó haber atacado infraestructura energética y un aeródromo ucraniano.

Poco antes, el mando ucraniano alegó haber derribado parte del último ataque nocturno ruso, que constaba de 21 misiles balísticos y 219 drones de larga distancia.EFE

