Los precios de la producción de energía en la UE han aumentado un 66,3 % entre 2021 y 2025

Bruselas, 12 feb (EFE).- Los precios industriales de producción de energía en la Unión Europea han aumentado un 66,3 % entre enero de 2021 y diciembre de 2025, informó hoy la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

No obstante, en diciembre de 2025 descendieron un 1,3 % respecto al mes anterior y un 7,7 % en el cálculo interanual, agregó esa agencia en un comunicado.

Los precios de producción del suministro de electricidad y gas aumentaron un 0,1 % en diciembre de 2025 respecto a noviembre de 2025, pero cayeron un 7,4 % en comparación con diciembre de 2024.

En cuanto a la extracción de petróleo crudo y gas natural, los precios disminuyeron un 3,7 % frente al mes anterior y un 23,2 % respecto a diciembre de 2024.

"Si se observa la evolución de los últimos cinco años, los precios industriales de producción de la energía se dispararon en 2022, antes de entrar en un periodo de descenso", señaló Eurostat.

Los altos precios de la energía son una de las cuestiones principales que tratarán los líderes de la Unión Europea durante la cumbre informal celebrada hoy, jueves, en el castillo de Alden Biesen, en el norte del país. EFE