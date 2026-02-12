La ONU ve una amenaza "sin precedentes" de los políticos "profósiles" contra la acción climática

Estambul, 12 feb (EFE).- La acción contra el cambio climático afronta "una amenaza sin precedentes" por parte de políticos defensores de carburantes fósiles, ha asegurado este jueves el secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), Simon Stiell.

Tras afirmar que la cooperación climática internacional en la actual década es la más productiva que se haya visto, Stiell advirtió: "No es casualidad que (esta cooperación) está también bajo una amenaza sin precedentes".

Esta amenaza, dijo el político antillano, parte "de quienes están decididos a utilizar su poder para desafiar la lógica económica y científica e incrementar la dependencia del carbón, petróleo y gas contaminante, aunque esto significa empeorar los desastres climáticos y subir el coste para hogares y negocios".

Stiell hizo estas declaraciones en Estambul, en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Medio Ambiente y Urbanismo turco, Murat Kurum, y el presidente de la cumbre COP30, el diplomático brasileño André Aranha Corrêa do Lago, explicando las preparaciones para la cumbre COP31, que se celebrará en noviembre en Turquía.

"Una cosa está clara: la COP31 en Antalya se celebrará en tiempos extraordinarios. Estamos en un nuevo desorden mundial. Un tiempo de inestabilidad e inseguridad. De músculos fuertes y guerras comerciales. El propio concepto de cooperación internacional está bajo ataque" dijo Stiell.

Preguntado por la reciente salida de Estados Unidos de los Acuerdos de París, impulsada por el Gobierno de Donald Trump, Stiell respondió que "la puerta está abierta; pueden volver, como han hecho antes".

Por lo demás, rehusó especificar ningún país objetivo de sus críticas, pero subrayó que "la ciencia y la economía son absolutamente claras".

Insistió en que las energías renovables no son solo la solución para prevenir el calentamiento y proteger la salud humana, sino que son también más baratos que el carbón.

La inversión de dos billones de dólares anuales en energías renovables, diez veces más que hace una década, muestra que los mercados apuestan por las energías limpias y que el futuro está allí, subrayó el ingeniero.

"La acción climática puede ofrecer estabilidad en un mundo inestable. Ante el caos actual, podemos y debemos avanzar hacia una nueva era de cooperación climática, para que esta acción se convierta en un arma no tan secreta para mantener la seguridad y la prosperidad", aseguró Stiell.

La COP31 se celebrará en noviembre en la ciudad mediterránea turca de Antalya, bajo una gestión compartida por Turquía y Australia, sin que se hayan divulgado aún las fechas exactas.