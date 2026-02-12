Familiares de víctimas de incendio de Nochevieja increpan y arremeten contra dueños de bar

Ginebra, 12 feb (EFE).- Familiares de algunas de las víctimas del incendio en un bar durante una fiesta de Nochevieja en Suiza esperaron esta mañana la llegada de la pareja de dueños del establecimiento para una audiencia y arremetieron contra ellos, increpándoles y acusándoles de ser los culpables de la tragedia.

Jessica Moretti fue convocada a una nueva audiencia, a la que llegó acompañada de su esposo Jacques (copropietario del bar), en el marco de las investigaciones sobre las causas de la tragedia, en la que murieron 41 jóvenes y 115 sufrieron quemaduras de distintos grados.

Además de numerosos periodistas, les esperaban parientes de las víctimas, que les insultaron y acusaron a gritos de ser los responsables directos del incendio, lo que dio lugar a momentos de gran tensión y obligó a la policía a estrechar el cerco en torno a los Moretti para protegerlos.

"Asesinos", "Han asesinado a mi hijo, son unos monstruos", "Cómo pueden dormir y comer después de lo que han hecho", eran algunas de las frases que se escuchaban mientras los copropietarios del bar 'Le Constellation' intentaban llegar a la puerta del Ministerio Público.

En medio de esos agravios, Jacques Moretti se detuvo un instante ante una madre que les llamó "mafiosos" y le respondió: "Si debemos pagar, pagaremos, pero aquí no hay mafia, somos gente trabajadora".

"Asumiremos nuestra responsabilidad, la vamos a asumir, lo prometemos, por eso estamos aquí", recalcó.

Ante esta situación, la policía de Valais indicó que reforzará su dispositivo para proteger a la pareja y a sus abogados, al menos durante sus traslados a las audiencias.

En un ambiente totalmente diferente, Jessica y Jacques Moretti se reunieron este miércoles durante veinte minutos con la madre de dos adolescentes que sufrieron quemaduras en el incendio, aunque el contenido del diálogo se mantuvo en reserva.

La madre decidió asistir a una audiencia a la que había sido convocado Jacques, quien también llegó para esa ocasión acompañado de su esposa.

Jacques Moretti estuvo en prisión preventiva durante dos semanas en enero, pero fue puesto en libertad provisional tras abonar una fianza de 200.000 francos (unos 218.000 euros).

Tanto él como su esposa, también en libertad provisional, están sujetos a medidas cautelares, entre ellas la obligación de comparecer periódicamente ante comisaría y la prohibición de abandonar el territorio suizo. EFE

