El sector servicios de Brasil se desacelera y crece un 2,8 % en 2025

São Paulo, 12 feb (EFE).- El sector servicios de Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, creció un 2,8 % en 2025, una desaceleración respecto al año anterior, informó este jueves el Gobierno.

Los servicios, que representan alrededor de dos tercios del PIB brasileño, cerraron el año un 19 % por encima del nivel registrado antes de la pandemia de covid-19 y un 0,4 % por debajo del récord histórico alcanzado en noviembre pasado, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Por otro lado, el sector creció a un ritmo menor que en 2024, cuando este avanzó un 3,1 %.

Pese al crecimiento anual acumulado, en diciembre los servicios retrocedieron un 0,4 % respecto al mes anterior, lo que interrumpió una secuencia de nueve subidas mensuales consecutivas.

Las actividades que más impulsaron el crecimiento en 2025 fueron los servicios de información y comunicación, con una subida del 5,5 % anual; los servicios administrativos, con una del 2,6 %; y los transportes, con una del 2,3 %.

El sector terciario fue clave para impulsar el crecimiento del PIB brasileño en 2024, cuando la economía avanzó un 3,4 %, pero en 2025 todas las previsiones apuntan a una desaceleración.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se presenta candidato a la reelección en los comicios del próximo mes de octubre, ha enfatizado los indicadores económicos positivos registrados en su mandato, pero ha expresado preocupación por las altas tasas de interés.EFE