El Rey sube la asignación de la Familia Real y los altos cargos de la Casa un 1,5% en 2026, igual que los funcionarios

El jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, recibirá casi 179.000 euros como parte de la asignación aprobada para los altos cargos palaciegos en 2026, mientras que la secretaria general, Mercedes Araújo, percibirá algo más de 157.000 euros. Según detalló Zarzuela en la publicación de su presupuesto anual, la revisión presupuestaria replica el incremento de 1,5% aplicado este año a los funcionarios públicos de acuerdo a las pautas fiscales recientemente anunciadas.

De acuerdo con la información divulgada el jueves por la Casa Real, Felipe VI ordenó una subida en las asignaciones que corresponden tanto a los miembros de la Familia Real como a los principales directivos de su entorno, en línea con la revalorización aprobada para los sueldos de los empleados públicos en 2026. En ese marco, el presupuesto total de la institución se mantiene en 8.431.150 euros por cuarto año consecutivo, dado que continúan prorrogados los Presupuestos Generales del Estado de 2023. El componente central del gasto corresponde, como en ejercicios previos, al capítulo dedicado al personal, aunque esta vez ese rubro experimenta una disminución considerable.

Tal como publicó Zarzuela en su sitio web, el rey Felipe VI contará este año con una asignación que suma 290.000 euros. La reina Letizia obtiene 160.000 euros y la reina Sofía, 131.000. El medio también destacó que la princesa de Asturias y la infanta Sofía, pese a haber alcanzado la mayoría de edad, todavía no reciben asignación alguna.

Según consignó la Casa, a los 581.000 euros repartidos entre los miembros de la Familia Real se suman 901.000 euros asignados a altos cargos palaciegos, apartado en el que sobresalen las retribuciones de Villarino y Araújo. Estas cifras forman parte de un capítulo de gasto de personal que en 2026 asciende a 3.804.452 euros, lo que implica un descenso del 22,18% respecto al ejercicio anterior. Desde Zarzuela explicaron que esta caída responde a modificaciones en la normativa interna sobre gratificaciones así como al traslado de ciertos desembolsos al área de gastos corrientes en bienes y servicios, que anteriormente se incluían en personal.

En lo que respecta a incentivos de rendimiento, la cuantía alcanza 1.818.350 euros. Esta partida contempla complementos para reconocer el rendimiento, servicios extraordinarios, dedicación e iniciativa del personal en el desarrollo de sus funciones.

El capítulo de gastos en bienes y servicios para 2026 asciende a 3.729.205 euros, una variación al alza del 21,88%. El incremento se deriva del traspaso de partidas ya mencionado, pero también de compromisos asociados con proyectos de comunicaciones y tecnologías de la información, sumados a tareas vinculadas a la mejora de los sistemas de comunicación e imagen de la institución. Esta sección abarca conceptos como arrendamientos y cánones, por valor de 160.707 euros; tareas de reparación, mantenimiento y conservación por 35.486 euros; y una partida global de 2.830.224 euros para materiales, suministros y otros gastos, que integra los originados con motivo de actividades de protocolo y representación real, cifrados en 639.788 euros. Aquí se inscriben también indemnizaciones por razón del servicio, imprevistos asociados a desplazamientos, alojamiento y manutención por motivaciones profesionales, con un total de 63.000 euros.

En el presupuesto de 2026, el segmento que registra la mayor alza es el dedicado a inversiones, con una cifra de 728.493 euros, lo que comporta un aumento del 132,35%. El informe oficial atribuye esta subida a la ejecución de compromisos adquiridos previamente y a la puesta en marcha de nuevos proyectos institucionales.

Según reportó Zarzuela, el presupuesto prevé, además, un millón de euros asignados a gastos financieros y 168.000 euros consignados al fondo de contingencia para eventuales necesidades adicionales. Todo lo anterior configura la estructura detallada de la gestión económica de la Casa Real para el año próximo, tutelada bajo las directrices establecidas desde el entorno directo del monarca.