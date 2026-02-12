El COI expulsa al ucraniano Heraskevych de Milán-Cortina por su casco tributo a víctimas de la guerra

La determinación de Vladylsav Heraskevych de rendir homenaje a deportistas ucranianos fallecidos durante la guerra incluyó la intención de portar un casco con imágenes de más de diez compatriotas, entre ellos medallistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que perdieron la vida en ataques rusos. Según reportó el medio que recoge el comunicado oficial, esta acción generó la expulsión del atleta de skeleton de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina d'Ampezzo, decisión confirmada por el Comité Olímpico Internacional (COI) tras varios intercambios e intentos de mediación.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el COI explicó que la sanción se impuso debido al rechazo de Heraskevych a cumplir las normas sobre la expresión pública de los deportistas. El organismo señaló que se ofrecieron diversas alternativas para que manifestara su duelo, entre ellas el uso de un brazalete negro o una cinta negra, así como la posibilidad de mostrar el casco tras terminar la competencia al pasar por la zona mixta, pero el deportista rechazó todas esas opciones. El COI subrayó que la naturaleza del caso se centró en la forma elegida por el atleta para expresar su mensaje, y no en el mensaje mismo.

El medio detalló que la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) notificó el 9 de febrero al COI sobre la intención del deportista ucraniano de utilizar el casco en competición, lo que derivó en una reunión con el entrenador de Heraskevych y el Jefe de Misión Adjunto de la delegación ucraniana. En esa instancia, representantes del COI expusieron que el equipo no se adecuaba a las normas y presentaron las alternativas disponibles avaladas por el reglamento olímpico.

El día siguiente, informaron al propio Heraskevych mediante una carta que el uso del casco contravenía la Carta Olímpica y otras normativas, reiterando la oferta de portar símbolos de luto permitidos. En una rueda de prensa, el atleta anticipó que insistiría en utilizar el casco durante la competencia, haciendo pública su intención de desafiar las directrices sobre expresión establecidas por el COI para los participantes.

Según consignó el propio comunicado, una nueva carta del miércoles reafirmó la prohibición del casco y, en la revisión técnica posterior realizada por la IBSF, Heraskevych ratificó por escrito que mantendría su decisión. Esto dio lugar a una última reunión entre el deportista y la presidenta del COI, Kirsty Coventry, aproximadamente una hora antes del inicio de la prueba de skeleton, en la que se volvió a poner de manifiesto la postura del organismo y se reiteraron las alternativas, pero el atleta no modificó su posición.

En su declaración oficial, el COI destacó: "Tras una última oportunidad, el piloto de skeleton ucraniano Vladylsav Heraskevych no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina 2026. La decisión se tomó tras su negativa a cumplir las Directrices del COI sobre la Expresión de los Atletas y el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) la tomó basándose en que el casco que pretendía usar no cumplía con las normas".

El organismo internacional lamentó la necesidad de retirar la acreditación al representante ucraniano, mencionando que en múltiples ocasiones intentaron encontrar un punto de acuerdo. El COI afirmó que poseía "un gran interés en que Heraskevych compitiera", por lo que buscó alternativas de expresión que fueran respetuosas con las víctimas y compatibles con el reglamento olímpico. Según el medio, la posición oficial subrayó que la cuestión no giró en torno al mensaje de duelo ni a la memoria de los atletas fallecidos, sino a la modalidad de la manifestación pública durante los Juegos.

El COI recordó que en los entrenamientos previos Heraskevych sí utilizó su casco homenaje, y que, además, estaba permitido exhibirlo al final de la competencia en la zona mixta frente a medios de comunicación. También insistió en que existen mecanismos institucionales dentro del movimiento olímpico para acompañar los procesos de duelo de los deportistas, como centros multirreligiosos y espacios de recogimiento en las villas olímpicas. A esto sumó la posibilidad de portar identificativos de luto, como el brazalete negro, mientras se desarrolla la competencia y en circunstancias específicas.

Según informó el COI, las reglas actuales sobre la expresión de los atletas surgieron de una consulta global realizada en 2021, en la que participaron 3.500 deportistas de distintas partes del mundo, y cuentan con respaldo de la Comisión de Deportistas de la entidad y de las comisiones equivalentes de las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales. El organismo enfatizó la existencia de espacios y formatos permitidos para el pronunciamiento de los deportistas, tanto en zonas mixtas como en redes sociales, conferencias de prensa y entrevistas.

El medio explicó que Heraskevych fue beneficiario de becas olímpicas en las tres ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos de Invierno. Además, después de la invasión rusa a Ucrania en 2022, el COI creó un fondo de solidaridad destinado a mejorar la preparación de deportistas ucranianos rumbo a París 2024. Según el organismo, la medida tiene apoyo tanto de la IBSF como de las Federaciones Olímpicas de Invierno (FIO).