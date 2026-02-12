Colombia inadmite a cuatro estadounidenses por alertas de explotación sexual infantil

Bogotá, 12 feb (EFE).- Cuatro ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en los aeropuertos de Bogotá, Armenia, Barranquilla y Cartagena tras ser detectadas alertas en su contra por delitos sexuales contra menores de edad mediante el programa Angel Watch, informó este jueves Migración Colombia.

"Ya identificamos una nueva modalidad, viajeros que pretenden llegar a Medellín para practicar este tipo de turismo, intentan ingresar al país por otras ciudades", señaló Gloria Arriero, directora de Migración Colombia.

Las inadmisiones se produjeron en el aeropuerto El Edén, de Armenia; el Ernesto Cortissoz, de Barranquilla; el Rafael Núñez, de Cartagena, y El Dorado, de Bogotá.

Los cuatro viajeros, procedentes de las ciudades de Florida Fort Lauderdale y Miami en vuelos de las aerolíneas Spirit y American Airlines, estaban reseñados por agencias de seguridad como agresores sexuales de menores de edad.

"No vamos a permitir que el país sea utilizado para la explotación sexual. En lo corrido de 2026, más de 15 personas han sido inadmitidas por este motivo en diferentes puntos del país", añadió Arriero.

Los ciudadanos fueron sometidos al procedimiento migratorio correspondiente y retornados a Estados Unidos, además de quedar con impedimento de ingreso a Colombia.

La autoridad migratoria explicó que estas acciones se apoyan en el programa Angel Watch, coordinado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que permite identificar a ciudadanos estadounidenses con antecedentes por delitos sexuales contra menores.

De acuerdo con cifras oficiales, gracias a este sistema fueron inadmitidos al menos 42 extranjeros entre 2023 y 2024, otros 39 en 2025 y más de 15 en lo que va de 2026.

Solo el año pasado, agregó la entidad, se registraron al menos 110 inadmisiones en terminales aéreas de Medellín, Bogotá y Cartagena relacionadas con delitos de agresión sexual contra menores.

"Desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro la protección de la niñez es una prioridad absoluta y no vamos a permitir que el país sea utilizado para la explotación sexual", concluyó la autoridad migratoria. EFE