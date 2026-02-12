Agencias

Cancelados 101 vuelos en el Aeropuerto de Barcelona por el viento y no se prevén más disrupciones

Las aerolíneas han informado a Aena que se han cancelado un total de 101 vuelos durante la mañana de este jueves en el Aeropuerto de Barcelona por el temporal de viento, aunque fuentes de Aena han explicado que no se prevén más disrupciones.

En total, el aeródromo ha operado 199 vuelos durante el episodio de viento y se han desviado otros 10 a aeropuertos cercanos, mientras que quedan 599 operaciones pendientes de realizar este jueves.

El Aeropuerto de Barcelona prevé recuperar progresivamente la normalidad si se confirma la previsión meteorológica y el viento se reduce por debajo de los límites operativos establecidos en las próximas horas.

Aena ha explicado que a lo largo de la mañana el viento ha obligado a limitar la capacidad del aeropuerto, ya que los controladores han espaciado las operaciones para garantizar la seguridad.

Además, se han realizado "revisiones constantes" de las pistas para asegurar que no hubiera objetos arrastrados por el viento que han obligado a operar en pista única en algunos momentos.

