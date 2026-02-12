Aseguradora Mapfre ganó récord de 1.079 millones en 2025, 19,6 % más que el año anterior

Madrid, 12 feb (EFE).- El grupo asegurador Mapfre obtuvo un beneficio neto récord de 1.079 millones de euros en 2025, un 19,6 % más que el año anterior, gracias al tirón del negocio, que hizo que el volumen de primas se incrementara un 3,6 % hasta alcanzar un máximo histórico de 29.145 millones de euros.

En la información remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, Mapfre destacó que en 2025 los ingresos totales se elevaron un 4 %, hasta los 34.501 millones de euros.

En cuanto a la rentabilidad financiera, se sitúo en el 12,4 % (13,3 % sin extraordinarios) y los fondos propios aumentaron un 5,3 %, hasta cerca de 9.000 millones.

Por geografías, en Brasil el grupo registró un resultado récord de 268 millones, el 5,1 % más, mientras que en el resto de Latinoamérica, el beneficio cayó un 36,5 %, hasta los 97 millones de euros.

Y ello, afectado por cambios fiscales no esperados en México y por decisiones administrativas en Colombia durante el cuarto trimestre, lo que restó 94 millones al resultado del grupo.

En Iberia (España y Portugal), la compañía elevó sus resultados un 22,7 %, hasta los 450 millones de euros; y en Norteamérica alcanzó un beneficio récord de 139 millones, un 41,8 % más.

MAPFRE RE, que incluye el negocio reasegurador y de riesgos globales, registró un beneficio de 381 millones, un 17,2 % más, gracias a la prudente gestión y a la ausencia de impactos por eventos catastróficos, señaló el grupo. EFE