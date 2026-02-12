AMP. COI sanciona a Heraskevych de Milán-Cortina por su casco tributo a víctimas de la guerra

La presidenta de la comisión disciplinaria del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, solicitó una revisión de la sanción impuesta al piloto de skeleton ucraniano Vladyslav Heraskevych, lo que le permitió conservar su acreditación para las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina, aunque la prohibición de competir sigue vigente. Según informó el COI este jueves, la medida excepcional responde a una petición tras un encuentro directo con el deportista, en medio de la controversia surgida por su decisión de rendir homenaje a colegas ucranianos fallecidos en la guerra llevando un casco con sus imágenes, hecho sancionado por contravenir las directrices sobre manifestaciones políticas durante el evento deportivo.

De acuerdo con el comunicado emitido por el COI, Heraskevych no podrá tomar parte en la competición olímpica al haberse negado a cumplir las normas que regulan la expresión de los atletas en relación a mensajes de contenido político. El organismo explicó que la decisión se produjo luego de que el piloto de skeleton ratificara su determinación de utilizar un casco, decorado con imágenes de más de diez deportistas ucranianos fallecidos en el contexto de la invasión rusa, como forma de homenaje durante la competición. El caso, detalló el COI, fue revisado tanto por la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) como por instancias disciplinarias del propio Comité Olímpico Internacional, quienes determinaron que el gesto infringía los reglamentos vigentes.

El medio destacó que la situación generó múltiples contactos e intercambios entre el deportista, representantes de la delegación ucraniana y autoridades olímpicas. El pasado 9 de febrero, la IBSF notificó al COI acerca de la intención de Heraskevych de competir con el mencionado casco. Ese mismo día, responsables del Comité sostuvieron una reunión con el entrenador del atleta y el jefe de misión adjunto de Ucrania para explicarles los alcances de la norma, así como las alternativas permitidas de expresión. Se propuso, entre otros recursos, el uso de brazalete o cinta negra como forma de duelo, opción rechazada por el deportista, quien ratificó su decisión de mantener el casco durante una conferencia de prensa.

Tras una segunda carta reiterando la prohibición y una revisión técnica adicional, Vladyslav Heraskevych confirmó por escrito que mantendría su postura, acto que motivó otra reunión presencial donde el COI volvió a explicar su posición y ofrecer alternativas sin lograr cambios en la decisión del atleta. La mañana de la competencia, Coventry mantuvo un contacto directo con Heraskevych para presentarle, de manera definitiva, la postura del Comité: la negativa del deportista al compromiso derivó en la retirada de su acreditación y la exclusión de la competición.

Según consignó el COI, Heraskevych había podido mostrar su casco durante todas las sesiones de entrenamiento y se le brindó la posibilidad de exhibirlo tras finalizar la competencia en la zona mixta. El Comité argumentó que el duelo se manifiesta de maneras diversas en el mundo, y para este fin ha habilitado espacios multirreligiosos y lugares de duelo en las Villas Olímpicas, así como la posibilidad de portar brazaletes negros bajo ciertas circunstancias. Además, el COI sostiene que existen otros canales autorizados para expresarse, tales como redes sociales, ruedas de prensa y entrevistas, durante los Juegos.

En cuanto al origen de la normativa, el COI detalló que las restricciones actuales sobre la expresión de los atletas se derivan de una consulta internacional realizada en 2021, que involucró a 3.500 deportistas y que las mismas cuentan con el respaldo de la Comisión de Deportistas del COI, las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales. El organismo añadió que Heraskevych había contado con apoyo en las tres últimas ediciones de Juegos Olímpicos de Invierno en calidad de becario olímpico, y recordó la implementación de un fondo de solidaridad tras la invasión rusa para respaldar la preparación de los deportistas ucranianos rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. La postura y la sanción tienen el aval de la IBSF y de las Federaciones Olímpicas de Invierno (FIO), según enfatizó el COI.

Tras conocer la decisión, Heraskevych manifestó sentirse "vacío" y no descartó elevar su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con el argumento de defender los derechos de los atletas a expresarse. La polémica, según publicó el COI, no gira en torno al mensaje específico, sino al modo en que se pretendía comunicar, al tratarse de la exhibición de símbolos dentro de la zona de competición, espacio definido por la normativa como reservado de manifestaciones políticas.

Finalmente, luego de una nueva reunión entre Kirsty Coventry y el esqueletonista, la presidenta solicitó de manera excepcional que se devolviera la acreditación al deportista para que pueda continuar participando, aunque no compitiendo, en las actividades de los Juegos Olímpicos de Milán y Cortina. Coventry explicó ante los medios, en declaraciones recogidas por el COI, que el objetivo era respetar la seguridad y la neutralidad de espacios como la competición, el podio y la Villa Olímpica, áreas que, según comentarios recibidos de otros atletas, demandan permanecer libres de manifestaciones ajenas al deporte. Recalcó que el mensaje de Heraskevych es de memoria y recuerdo, y que las restricciones vigentes buscan proteger a todos los participantes en el contexto olímpico.

Coventry también señaló en sus declaraciones que el COI intentó hallar fórmulas que permitiesen rendir homenaje a los deportistas caídos antes de la competición, pero no lograron concretar una solución satisfactoria. Según explicó, el reglamento busca conciliar libertad de expresión y garantía de seguridad para los participantes, dentro de los límites acordados por las distintas federaciones y comités que integran el movimiento olímpico.