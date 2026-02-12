Air France conectará Nueva York desde nueve aeropuertos españoles con conexión en París a partir de verano

Air France conectará Nueva York (Estados Unidos) desde nueve aeropuertos españoles (Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife Sur y Valencia) con una conexión en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle a partir del próximo verano.

Así lo ha anunciado la aerolínea gala en un comunicado para anunciar el refuerzo de su operativa con 11 vuelos diarios con la ciudad neoyorquina para la próxima temporada estival, repartidos entre las instalaciones JFK y Newark.

En concreto, la ruta entre París-Charles de Gaulle y JFK ofrecerá hasta seis vuelos diarios, cuatro de ellos en Boeing 777-300ER y complementados con tres vuelos operados por Delta Air Lines.

Por su parte, en la conexión París y Newark, el programa se reforzará a partir del 1 de junio, con hasta dos vuelos diarios frente al único que había anteriormente. Los vuelos se realizarán en Airbus A350-900 equipados con las nuevas cabinas de viaje de la compañía.

Un año más, Air France ofrecerá vuelos especiales entre JFK y el aeropuerto de Niza Costa Azul con motivo del Festival Cannes Lions, operados con aviones Boeing 777-300ER. La conexión JFK - Niza también es operada diariamente por Delta Air Lines, socio de Air France, y comercializada en código compartido por la firma aérea.