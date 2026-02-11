Vuelve la Semana de la Moda de Nueva York con propuestas otoño-invierno tras ola de frío

Nueva York, 11 feb (EFE).- La Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) vuelve este miércoles con las propuestas para la temporada otoño-invierno 2026, precisamente después de una ola de frío que ha tenido a la población de la ciudad recluida y abrigada las últimas semanas.

Las presentaciones comienzan hoy con Proenza Schouler, Coach, Collina Strada o Tory Burch, así como una plataforma emergente de moda de hombre, y continuarán hasta el lunes 16 de febrero, aunque en los márgenes del calendario oficial hay una constelación de eventos paralelos.

Sin ir más lejos, el diseñador Marc Jacobs dio este lunes el pistoletazo de salida presentando su colección "Memory Loss" (Pérdida de memoria), en la que sorprendió con conjuntos de falda lápiz por debajo de la rodilla y suéteres, con pragmatismo frente a su habitual extravagancia.

"Recuperar el pasado también nos recuerda que la pérdida es inevitable y la esperanza es trabajo", indicaban las notas de Jacobs citadas por medios especializados, que también señalaban que el diseñador hizo un homenaje a sus propias creaciones para otras marcas.

Mientras, Ralph Lauren se adelantó con un desfile ayer martes en el que predominó la elegancia ecuestre, con faldas largas, jerséis de cuello alto, chalecos y americanas en una paleta de dolores marrón, rematados con botas de montar hasta la rodilla y cinturones marcando la cintura.

"Me inspira la mujer que lidera con seguridad, una defensora de su individualidad y su estilo personal", indicó Lauren en sus redes sociales sobre la colección.

La edición de febrero de la NYFW suele quedar eclipsada por las grandes citas europeas posteriores, como París y Milán, e incluso por la edición de septiembre en esta gran urbe estadounidense, pero aún así se esperan más de 60 presentaciones, incluyendo grandes nombres.

Mañana jueves, la jornada comienza con el desfile de Carolina Herrera, la marca creada por diseñadora venezolana y que desde hace varios años está bajo la batuta creativa de Wes Gordon, quien ha mantenido la elegancia y feminidad como sus señas de identidad.

No es la única firma establecida en un evento cada vez más cargado de talento emergente: el veterano Michael Kors, un abanderado de la moda 'Made un USA', celebrará sus 45 años en moda, y también desfilará Calvin Klein, emblema del minimalismo de los 1990.

Entre las novedades señaladas, están el retorno de la marca Public School o los estrenos de Rachel Scott para Proenza Schouler; Nicola Brognano, para 7 For All Mankind, y Robert Rodriguez, para Derek Lam.

También destaca la presencia de marcas latinas como la mexicana Campillo, los dominicanos Luar y Dwarmis, o el colombiano Raúl Peñaranda, a quienes se sumarán decenas de diseñadores de la plataforma Fashion Designers of Latin America (FDLA). EFE

(foto)