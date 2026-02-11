Taiwán alerta de riesgos de Defensa si no se aprueba el gasto militar en el Parlamento

Pekín, 11 feb (EFE).- El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, advirtió de que la isla podría convertirse en una "brecha" dentro del sistema defensivo del Indo-Pacífico frente a la expansión militar china si el Parlamento, controlado por la oposición, no aprueba el presupuesto especial de Defensa propuesto por el Gobierno.

El plan contempla un gasto extraordinario de 1,25 billones de dólares taiwaneses (39.600 millones de dólares) para financiar adquisiciones de armamento y programas de producción conjunta con Estados Unidos destinados a reforzar la defensa aérea, la capacidad antiblindaje y los sistemas de drones, entre otros ámbitos.

Koo, citado por la agencia isleña CNA, señaló este miércoles que Washington ya ha aprobado parte de los sistemas previstos y subrayó que estas capacidades son "esenciales" para la estrategia de defensa asimétrica de Taiwán y para su resiliencia global. "Las capacidades de defensa nacional se verán significativamente debilitadas si el presupuesto no se aprueba", afirmó.

El ministro advirtió además de que el bloqueo legislativo podría enviar a Estados Unidos la señal de que el esfuerzo de Taipéi por reforzar su autodefensa carece de respaldo interno y sostuvo que la isla "no puede convertirse en una brecha en los esfuerzos de defensa colectiva en el Indo-Pacífico", sostuvo.

En el mismo acto, el presidente taiwanés, William Lai, instó a los legisladores a tramitar con rapidez el proyecto cuando retomen la actividad tras el Año Nuevo lunar.

Lai recordó que la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense de 2025, publicada en diciembre, pidió los aliados del Indo-Pacífico asumir mayores responsabilidades en su propia seguridad.

El mandatario indicó que la aprobación de la partida especial de Defensa, "sería un indicador clave de que Taiwán tiene la determinación de reforzar su autodefensa".

El presupuesto especial se distribuiría entre 2026 y 2033.

Sin embargo, los opositores Kuomintang y el Partido Popular bloquean su tramitación y reclaman que el presidente comparezca previamente ante el Legislativo, una exigencia que el Ejecutivo considera inconstitucional.

China, que dice que Taiwánes una "parte inalienable" de su territorio, se opone a la cooperación militar entre Washington y Taipéi y ha incrementado la presión militar sobre la isla en los últimos años. EFE