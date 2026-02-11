T-Mobile US, filial estadounidense de Deutsche Telekom, ganó 9.250 millones de euros en 2025, un 3,1% menos

Al término de 2025, T-Mobile US elevó su base de usuarios hasta los 142,388 millones, lo que representa un incremento de 1,18 millones de clientes respecto al año anterior y un alza de 263.000 en comparación con el cierre del tercer trimestre. En paralelo, la compañía experimentó una ligera subida en la tasa de cancelación de contratos hasta el 0,93%, siete centésimas más que en el periodo precedente. Estos datos ilustran un año marcado por la expansión de su cartera, especialmente en el segmento pospago, que impulsó el desempeño comercial pese a varios desafíos financieros reportados en su balance anual.

Según informó el medio, T-Mobile US, filial estadounidense de la empresa alemana Deutsche Telekom, ha presentado un beneficio neto de 10.992 millones de dólares (9.250 millones de euros) en el ejercicio 2025. Este resultado supone una reducción del 3,1% frente al periodo anterior, de acuerdo a las cuentas difundidas el miércoles. Aunque la utilidad experimentó una baja, los ingresos totales alcanzaron los 88.309 millones de dólares (74.317 millones de euros), reflejando un crecimiento del 8,5%. Dentro de esta cifra, los ingresos provenientes de servicios, principales motores de la actividad, sumaron 71.306 millones de dólares (60.008 millones de euros), con una ligera variación positiva del 0,9%.

Tal como publicó la fuente, la facturación en servicios prepago se situó en 10.497 millones de dólares (8.834 millones de euros), mientras que la correspondiente al segmento mayorista y otros conceptos registró 2.877 millones de dólares (2.421 millones de euros). Ambas líneas experimentaron comportamientos dispares, con un avance del 0,9% en la primera y un retroceso del 16,3% en la segunda, lo que muestra diferencias en el rendimiento de sus distintas unidades de negocio.

Los gastos relacionados con la actividad operativa aumentaron significativamente en 2025. El total destinado a operaciones, ventas, equipamiento, administración, depreciaciones y otros conceptos sumó 70.030 millones de dólares (58.934 millones de euros), un 10,5% más que el año anterior. Según consigna el medio, este crecimiento en los costes incidió de forma directa en la reducción del margen de beneficios anuales.

Durante el cuarto trimestre del año analizado, T-Mobile US vio descender sus utilidades a 2.103 millones de dólares (1.770 millones de euros), cifra que representa una caída del 29,5% respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, la cifra de negocios trimestral avanzó hasta los 24.334 millones de dólares (20.479 millones de euros), con un alza interanual del 11,3%, lo que indica una ampliación en la actividad comercial de la empresa.

El consejero delegado de T-Mobile US, Srini Gopalan, afirmó sobre el balance del año: “En 2025, más clientes nuevos de pospago que nunca eligieron Un-carrier, impulsados por un desempeño excepcional en todas las categorías”. El ejecutivo destacó el rol del segmento pospago en el fortalecimiento del crecimiento de usuarios, aspecto considerado relevante en la estrategia corporativa del operador.

En cuanto a las previsiones para el próximo año, el medio detalló que T-Mobile US espera destinar un gasto de capital estimado en 10.000 millones de dólares (8.416 millones de euros) e identificar un flujo de caja ajustado en un rango de entre 18.000 y 18.700 millones de dólares (15.148 y 15.737 millones de euros), cifras que reflejan un enfoque en inversión y liquidez para el ejercicio venidero. Por otra parte, T-Mobile US mantiene vigente una autorización para ejecutar un programa de recompra de acciones y distribución de dividendos por un máximo de 14.600 millones de dólares (12.287 millones de euros) hasta el cierre de 2026.

El informe también señala que, pese al incremento de clientes y del volumen de ingresos, el ejercicio 2025 se caracterizó por la presión sobre las utilidades como consecuencia del aumento en los gastos operativos y los costes administrativos. La empresa, según consignó el medio, ha priorizado la captación de nuevos clientes en el segmento pospago y el fortalecimiento de la comercialización de servicios, mientras experimentó retrocesos en su facturación mayorista.

Estos resultados fueron presentados en un contexto de competencia sostenida dentro del mercado estadounidense de telecomunicaciones, donde T-Mobile US compite con otras grandes operadoras. La estrategia de inversión en infraestructura y la atención prestada al segmento de pospago figuran como apuestas para sostener el crecimiento y consolidar la base de usuarios en los próximos meses, de acuerdo con lo indicado por la propia compañía y reportado por la fuente.

La compañía, cuya matriz es Deutsche Telekom, cierra el año con retos en materia de rentabilidad pero con señales de robustez en la expansión de su cartera de clientes y el fortalecimiento de sus actividades principales. Los datos presentados reflejan la diversidad de fuentes de ingresos de T-Mobile US y la búsqueda de equilibrio entre crecimiento operativo e incremento de los costos sostenidos por la empresa.