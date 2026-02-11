Óscar López pregunta si la siguiente Medalla de Ayuso será a Netanyahu tras la anunciada a EEUU: "Avergüenza a Madrid"

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, expuso sus críticas sobre los motivos detrás de la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, enfocando su atención en la entrega del reconocimiento a Javier Milei en el año 2024 y ahora, al anuncio de una nueva distinción para Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump. Tal como detalló el medio, López ironizó al sugerir que el siguiente galardón podría estar destinado a Benjamín Netanyahu, presidente de Israel, evidenciando así su escepticismo frente al criterio empleado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, para otorgar estas distinciones internacionales.

Según consignó la fuente, López realizó estos cuestionamientos en los pasillos del Congreso de los Diputados, luego de manifestar en redes sociales su desacuerdo con la participación de Ayuso en una cumbre realizada en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Estados Unidos. El secretario general del PSOE-M calificó la decisión de la presidenta regional como motivo de "vergüenza para Madrid". Además, criticó que la entrega de la medalla coincida con “el año del ICE, de las amenazas a Dinamarca, del apoyo a Netanyahu y de las guerras comerciales”, señalando así una serie de controversias asociadas a la gestión de Ayuso.

De acuerdo con lo publicado, López también instó a los ciudadanos a enfocar su atención en los problemas internos de la región, evitando que las disputas generadas por la mandataria madrileña desvíen la discusión pública. El político mencionó que existe “un millón de personas en listas de espera” en Madrid y sugirió que las polémicas impulsadas por Ayuso podrían tener la función de ocultar esta situación.

Ayuso defendió la entrega de la Medalla Internacional a Estados Unidos, calificando a ese país como “el principal faro del mundo libre”. Ante esta afirmación, López respondió que la presidenta era “el faro de Quirón”, en alusión a una red sanitaria privada, insinuando que la gestión de la sanidad pública favorece intereses ajenos a lo colectivo. Según reportó el medio, el ministro socialista también acusó directamente a Ayuso de “robar dinero a los madrileños para hacer un negocio privado que acaba en su ático”.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid entregará el galardón a un funcionario del gobierno estadounidense en el marco de una visita oficial a España. Como publicaciones anteriores del medio han detallado, el reconocimiento ha recaído en años previos en distintos líderes y representantes internacionales: en 2021, Apostolos Tzitzikostas del Comité Europeo de las Regiones; en 2022, Volodímir Zelenski de Ucrania; en 2023, Daniel Noboa de Ecuador; y en 2024, Javier Milei de Argentina. Cada una de estas entregas ha estado acompañada de polémicas, como destacaron fuentes consultadas por el medio, especialmente al producirse en el contexto de tensiones diplomáticas y señalamientos a las prioridades políticas de la administración regional madrileña.

El pronunciamiento de López sobre la posibilidad de que Benjamín Netanyahu sea el próximo destinatario de la Medalla Internacional amplió el debate sobre el significado y el impacto de estos reconocimientos, al poner en cuestión si la selección de los galardonados responde a intereses ideológicos, simbólicos o estratégicos por parte del Ejecutivo autonómico. De acuerdo con información difundida, la narrativa oficial asegura que la Medalla busca reconocer el compromiso con la libertad y la democracia, aunque la oposición política cuestiona la pertinencia y los efectos de su concesión bajo la actual coyuntura política y social.