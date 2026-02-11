Nils alarga la inestabilidad en España: desbordamientos, desalojos y actividad paralizada

Madrid, 11 feb (EFE).- La nueva borrasca Nils extendió la inestabilidad en España con más lluvia, viento y temporal marítimo este miércoles, cuando más de 3.300 personas siguieron evacuadas en áreas de Andalucía (sur) y en el noroeste se activaron alertas por riesgo de desbordamiento de ríos.

El fenómeno extremo que tomó hoy el relevo de la anterior borrasca, Marta, dejó huella en todo el territorio peninsular español y en las mediterráneas Islas Baleares.

Las previsiones, además, anticipan que el temporal provocará mañana en la zona norte y noroeste -en lugares como Galicia, País Vasco y Cantabria- olas de hasta 10 metros en los litorales por vientos marinos de hasta 88 kilómetros por hora.

En Andalucía, que ha sufrido estos días importantes daños por las sucesivas borrascas, 3.334 personas continuaron hoy desalojadas de sus viviendas, según las autoridades locales. Si bien ese territorio continúa en alerta, se detectó en la zona "bastante mejoría", al pasarse de los 11.500 evacuados de otros días a 3.334.

En esas áreas se contabilizaron hoy, además, docenas de incidentes relativos a asistencia logística, comunicaciones, intervenciones en la población o seguimientos de seguridad y estabilidad de los terrenos.

También varias decenas de urbanizaciones de la región -en el Puente de la Sierra, en Jaén- sufrieron hoy nuevas anegaciones por la crecida de un río debido posiblemente al desagüe de un embalse cercano y una casa de una localidad de Málaga se derrumbó, obligando al desalojo preventivo de los vecinos de viviendas cercanas. Un hombre de 64 años fue atendido en el lugar al requerir respiración asistida.

En otros lugares en el centro del país (Castilla-La Mancha) las autoridades activaron hoy un plan especial ante el riesgo de inundaciones en toda la región por las malas previsiones meteorológicas, lo que permitió solicitar ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para actuar en varias poblaciones afectadas por las aguas.

Así, algunas unidades del Primer Batallón de Intervención de la UME se sumaron a los servicios de emergencias para hacer frente a las inundaciones que se registran en varias localidades del centro del país.

Entre otras medidas, se procedió hoy a abrir las compuertas de una presa en la zona de Ciudad Real (región de Castilla-La Mancha), con el objetivo de garantizar la seguridad de la infraestructura y de las áreas situadas aguas abajo.

La borrasca provocó también incidencias en el transporte y las carreteras en puntos del noroeste de España, concretamente en Galicia, con varios avisos meteorológicos, que podrían escalar esta noche por temporal costero en litorales de la región.

En esa zona se mantuvieron tres ríos en alerta máxima por riesgo de desbordamiento debido al elevado nivel de sus caudales y con "riesgo directo" de inundación.

Las autoridades regionales advirtieron asimismo de que, de acuerdo con las previsiones, aumentarán "significativamente" los caudales de las presas provocando probablemente inundaciones en diversos tramos de carreteras.

Nils también tuvo consecuencias en Cataluña (noreste), donde las autoridades locales acordaron suspender mañana, jueves, la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente ante la previsión de fuertes vientos. También pidieron a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, priorizando el teletrabajo.

Cara a mañana, los pronósticos contemplan vientos de riesgo muy alto con dos picos concretos, el jueves y el próximo sábado.

La petición hecha a los ciudadanos para que eviten los desplazamientos innecesarios no solo se debe a motivos de seguridad, sino también para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias ante posibles incidencias.

Las rachas de viento rondaron hoy los 100 km/h en algunos puntos del territorio catalán, al tiempo que Bomberos atendieron al menos 290 servicios, sobre todo por caída de árboles, mobiliario urbano o elementos de edificios.