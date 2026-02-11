Mitsotakis y Erdogan pactan "agenda positiva" para relaciones bilaterales y mantener canales abiertos

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, han firmado este miércoles la puesta en marcha de una "agenda positiva" para avanzar en las relaciones bilaterales entre Atenas y Ankara, al tiempo que han apostado por mantener canales abiertos, tras una cita en la que se han reunido hasta diez ministros de ambos gobiernos en Turquía.

Tras la reunión con el líder griego, Erdogan ha defendido que, como países vecinos, Turquía y Grecia deben mantener los canales de diálogo abiertos y basar su relación en la cooperación.

Sobre las disputas de ambos países en el mar Egeo y el Mediterráneo Oriental, el presidente turco ha indicado que mantuvieron conversaciones "abiertas y sinceras". Erdogan ha indicado que "aunque complejas, no son no son irresolubles si existe voluntad de diálogo", han informado medios turcos y griegos.

Mitsotakis por su parte ha reiterado la posición de Grecia de que cualquier disputa sobre delimitación marítima debe llevarse a un tribunal internacional "sobre la base del Derecho del Mar", y ha llamado a limar las asperezas en las relaciones: "Es el momento de eliminar cualquier amenaza de nuestras relaciones".

El viaje del dirigente heleno a la capital turca para el 6º Consejo Supremo de Cooperación se ha saldado con la firma de distintos acuerdos de cooperación entre Grecia y Turquía, una firma que llega cuando las tensiones estaban al alza por las disputas territoriales en aguas del Mediterráneo Oriental.

Las iniciativas selladas entre Grecia y Turquía incluyen planes de cooperación para promover inversiones y el establecimiento de una nueva ruta de ferry entre la ciudad griega de Salónica y la localidad turca de Izmir, con la vista puesta en reforzar el turismo.

Las dos partes han acordado también elevar la coordinación entre los Ministerios de Exteriores en el marco de la organización de Cooperación Económica del Mar Negro. La cooperación se extenderá también a la preparación ante terremotos y a cuestiones culturales, cinetíficas y tecnológicas entre distintos ministerios de ambos países.

Atenas y Ankara han señalado que el paquete de acuerdos busca profundizar la cooperación práctica en distintos sectores a la vez que se mantiene el diálogo político para evitar que se disparen las tensiones entre los países vecinos.