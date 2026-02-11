Los españoles impulsan la demanda de ocio en sedes del Mundial 2026 más allá de los estadios, según Civitatis

Las reservas anticipadas de excursiones orientadas a la cultura local y la gastronomía en destinos como Guadalajara y Atlanta han adquirido protagonismo entre los viajeros procedentes de España que planean su asistencia al Mundial masculino de fútbol en 2026. Según informó la plataforma de visitas guiadas Civitatis, este comportamiento refuerza la tendencia de los aficionados a complementar su viaje deportivo con propuestas que exploran el patrimonio y las tradiciones de las ciudades anfitrionas. El medio detalló que estos turistas no solo buscan entradas para los partidos, sino que han empezado a volcarse en actividades organizadas que les permitan aprovechar su estancia más allá de los recintos oficiales.

Tal como publicó Civitatis, la cita mundialista de 2026, prevista para celebrarse de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, ha motivado una transformación en el diseño de las agendas de viaje de los españoles. Los datos de la plataforma reflejan que los aficionados priorizan planes integrales: optan por propuestas de ocio y cultura en su propio idioma, combinadas con el calendario de partidos. Las urbes de Nueva York, Miami y Ciudad de México encabezan la lista de destinos con mayor volumen de reservas, en parte por la variedad de ofertas y por la demanda de servicios adaptados a quienes prefieren experiencias guiadas en español.

En el caso de Nueva York, Civitatis detalló que los recorridos urbanos que exploran la diversidad de sus barrios mantienen una elevada demanda. Los turistas españoles muestran interés en circuitos que les permiten conocer las distintas caras de la ciudad durante su estancia relacionada con el fútbol. Para Miami, según reportó la misma fuente, predominan las reservas vinculadas al ámbito náutico, con salidas en barco y vuelos panorámicos sobre la ciudad que confirman el interés de estos visitantes en descubrir los atractivos situados fuera de los itinerarios estrictamente deportivos. Esta variedad en la elección de actividades sugiere un perfil de viajero que busca maximizar el valor de su desplazamiento hacia Norteamérica.

La planificación de los españoles se ha visto influida por la localización de los partidos de la selección nacional en la fase de grupos. Tal como explicó Civitatis, la celebración de dos partidos de 'La Roja' en Atlanta en junio ha originado un incremento en las reservas en esta ciudad, donde ganan peso las visitas al Acuario de Georgia y los tours temáticos dedicados a producciones audiovisuales. Entre ellos destaca el recorrido por escenarios utilizados en la popular serie Stranger Things, una opción que refleja la diversificación del turismo motivado por el evento futbolístico y la búsqueda de experiencias diferenciadas.

El interés cultural también es perceptible en México, particularmente en la sede de Guadalajara, donde se prevé la asistencia de seguidores españoles para el tercer partido del grupo. Según destacó la plataforma, excursiones a la región de Tequila y veladas gastronómicas con espectáculo de mariachis se han posicionado como las opciones de mayor demanda. De acuerdo con Civitatis, la preferencia por estas experiencias revela que los visitantes buscan una inmersión en la autenticidad local, combinando su pasión por el deporte con la exploración de elementos formativos del país anfitrión.

La empresa señaló que esta anticipación en la organización de actividades responde a un deseo de vivir el torneo de un modo inmersivo, en el que la dimensión cultural tenga un protagonismo equiparable a la deportiva. Los datos recogidos muestran cómo los viajeros españoles distribuyen su gasto de manera más equilibrada entre el consumo relacionado con el fútbol y el dedicado a productos y servicios turísticos locales. Civitatis observó que este fenómeno impulsa la economía de las ciudades anfitrionas a través de la dinamización de sectores desarrollados en torno al turismo experiencial.

La oferta de la plataforma, que abarca destinos desde las Cataratas del Niágara en Toronto hasta las pirámides de Teotihuacán en México, sugiere una ampliación de las expectativas en el turista español durante el Mundial. Civitatis evaluó que la cita de 2026 no solo será relevante por la magnitud de su organización conjunta entre tres países, sino por su papel como motor para operadores especializados en experiencias que contribuyen a la logística y el acceso a la cultura local en distintos puntos de América del Norte.