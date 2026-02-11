La UE ve ilegal la anexión de Cisjordania por parte de Israel y avisa de que pone en riesgo el acuerdo de paz

La reciente reforma sobre la administración de Cisjordania aprobada por el gabinete de seguridad de Israel ha suscitado preocupación internacional, ya que implica cambios en la gestión de territorios, la autorización para nuevas construcciones y la administración de lugares religiosos, acciones que, según la Unión Europea, amenazan la estabilidad regional y complican las negociaciones internacionales para alcanzar un acuerdo duradero entre israelíes y palestinos. De acuerdo con la información consignada por el Servicio de Acción Exterior de la UE, estos nuevos pasos del gobierno israelí son contrarios al Derecho Internacional y podrían entorpecer los esfuerzos coordinados para promover la paz y la seguridad en Oriente Próximo.

El comunicado, suscrito por la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas; junto a las comisarias Dubravka Suica y Hadja Lahbib, subraya que la UE mantiene su posición de no reconocer la soberanía israelí sobre los territorios ocupados desde junio de 1967, alineándose con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El texto recuerda, tal como publicó el medio citado, que cualquier decisión que altere la implementación del Protocolo de Hebrón, incluyendo la gestión de espacios religiosos, puede poner en peligro el frágil equilibrio que rige en estos lugares de culto.

La reforma implementada por Israel otorga a sus autoridades nuevas competencias para aprobar construcciones en Cisjordania, gestionar el uso de los terrenos y asumir el control de sitios religiosos. Según detalló el medio, se deroga una normativa vigente desde el control jordano de Cisjordania que prohibía a personas no musulmanas adquirir tierras en la zona, y se implementa la publicación de registros de tierras hasta ahora confidenciales, permitiendo que cualquier persona pueda identificar a los propietarios y realizar ofertas de compra. También se crea una "autoridad municipal específica" dedicada a la administración de la Tumba de Raquel en Belén, que ahora será responsable de la limpieza y el mantenimiento del lugar.

El Servicio de Acción Exterior de la UE ha hecho un llamado a todas las partes involucradas a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que incrementen las tensiones entre comunidades y obstaculicen las posibilidades de alcanzar una solución negociada, especialmente en el contexto de los actuales esfuerzos internacionales para asegurar la paz en la región, tal como recogió la fuente europea. El comunicado advierte que los pasos adoptados generan el riesgo de minar los procesos en curso dirigidos a la estabilización y al avance de un acuerdo pacífico y duradero.

El pronunciamiento de la UE también implica una reafirmación de su respaldo a la solución de dos Estados, basada en la coexistencia de Israel y un Estado de Palestina independiente, democrático y viable, tal como indica el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Según publicó el medio, la UE sostiene que ambos Estados deben vivir en paz, reconocimiento mutuo y seguridad.

Las medidas recién aprobadas por el gabinete de seguridad israelí han sido objeto de críticas por parte de la Autoridad Palestina y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), según reportó la fuente. La reforma rompe con el sistema que existía desde 1997, que exigía la aprobación conjunta israelí y palestina para cualquier nueva construcción en Hebrón. Además, ocho países, incluyendo Arabia Saudí, Jordania, Egipto y Qatar, emitieron un comunicado conjunto en el que califican la decisión de Israel como "ilegal" y la consideran una infracción directa del Derecho Internacional, argumentando que Israel no posee soberanía sobre los Territorios Palestinos Ocupados. Estas naciones expresaron su preocupación de que la reforma comprometa la viabilidad de la solución de dos Estados.

El rechazo internacional a la reforma no se limita a los países árabes. Estados Unidos, por medio de un comunicado, reiteró su oposición a una anexión unilateral y enfatizó que "una Cisjordania estable mantiene a Israel seguro y va en línea con el objetivo de la Administración de lograr la paz en la región", según consignó el medio. Esta posición representa una continuidad de la política estadounidense en favor de la estabilidad regional y la resolución del conflicto mediante negociaciones.

La UE, en su declaración, insistió en la importancia de preservar el delicado 'statu quo' en los lugares religiosos, destacando que la asunción de competencias sobre estos espacios por parte de Israel podría agravar las disputas en una zona de alta sensibilidad simbólica y política.

La publicación de los registros de propiedad de tierras en Cisjordania supone un cambio significativo respecto a la confidencialidad que regía anteriormente, lo cual podría alterar la dinámica de adquisición de terrenos y afectar la estructura socioeconómica de la región, según informó el medio. Al eliminar la restricción que impedía a personas no musulmanas adquirir tierras, se abre la posibilidad para nuevos actores en el mercado inmobiliario local, una situación que ha encendido alertas entre las autoridades palestinas y organizaciones internacionales.

El comunicado de la UE subraya que las decisiones de Israel sobre la administración de Cisjordania, en particular en relación con los lugares sagrados, pueden tener repercusiones serias sobre la estabilidad institucional en la zona. Al mismo tiempo, el organismo europeo enfatiza que seguirá apoyando iniciativas para restablecer el diálogo y reactivar las negociaciones que conduzcan a una solución pacífica y duradera, manteniendo su postura histórica de desconocer cualquier forma de soberanía israelí en los territorios ocupados tras 1967.

Las declaraciones recogidas evidencian el descontento de diversos actores internacionales y abogan por una pausa en la escalada de medidas unilaterales. Tanto la UE como diferentes países árabes y Estados Unidos han resaltado la urgencia de evitar acciones que puedan dificultar el retorno a la mesa de negociaciones y debilitar los esfuerzos diplomáticos desplegados en Oriente Próximo, según lo reflejado en los comunicados oficiales y en la cobertura realizada por el medio fuente de la noticia.