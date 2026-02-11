La UE avanza con Ucrania y Canadá en la cumbre para pedir a Rusia que devuelva a niños ucranianos secuestrados

La Comisión Europea, junto a Ucrania y Canadá, se encuentra definiendo los lineamientos para respaldar el establecimiento de un tribunal especial con el propósito de responsabilizar a los culpables de los traslados forzados de menores ucranianos a territorio ruso. Esta iniciativa involucra tanto a las autoridades de la Unión Europea como a organismos paneuropeos, entre ellos el Consejo de Europa, y se inscribe en el contexto de la coordinación multipartita que busca revertir esta situación, según publicó Europa Press.

El asunto fue destacado por Marta Kos, comisaria europea de Ampliación, quien dio detalles sobre la preparación de una cumbre internacional con la participación de la Unión Europea, Ucrania y Canadá, cuyo objetivo consiste en reclamar conjuntamente a Rusia la restitución de los menores ucranianos que han sido trasladados sin el consentimiento de sus familias. Kos, de nacionalidad eslovena, aseveró en un comunicado difundido a través de redes sociales y recogido por Europa Press: “Rusia ha secuestrado a decenas de miles de niños ucranianos. Se ven obligados a negar su cultura y su identidad. Estamos preparando la primera cumbre para reclamar su regreso junto con Ucrania y Canadá”.

Europa Press detalló que este encuentro internacional tiene la finalidad de coordinar una campaña institucional que consolide la exigencia del retorno de los menores y de fortalecer la presión sobre las autoridades rusas. De acuerdo con lo informado, tanto la Unión Europea como el gobierno ucraniano y el ejecutivo canadiense avalan los esfuerzos del Consejo de Europa hacia la creación de una instancia judicial independiente capaz de investigar y atribuir responsabilidades a quienes estén implicados en el traslado de menores de Ucrania a suelo ruso.

El Consejo de Europa, tal como recuerda el medio citado, une a 46 países y fue constituido con la misión de promover la democracia, la defensa de los derechos humanos y el imperio de la ley en Europa y otras regiones. Aunque no integra formalmente las estructuras de la Unión Europea, cumple una función relevante en la articulación de respuestas jurídicas e institucionales ante vulneraciones de derechos como las imputadas en este caso.

El trasfondo del conflicto se origina en la preocupación manifestada por autoridades europeas ante la situación de los niños ucranianos transferidos a Rusia desde los primeros compases de la invasión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya había expresado en ocasiones previas que cualquier eventual acuerdo de paz en Ucrania debía incluir cláusulas que aseguren el regreso de los menores capturados durante el conflicto bélico.

Von der Leyen enfatizó en noviembre que “decenas de miles de niños y niñas permanecen atrapados en Rusia. Atemorizados y añorando a sus seres queridos. Debemos a estos niños que tengan prioridad en la agenda global”. Europa Press señaló que, en aquel momento, la dirigente adelantó ya la intención de copatrocinar junto con Canadá la “Cumbre de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos”, subrayando el compromiso de varias entidades y gobiernos para consolidar una coalición multilateral sobre esta problemática.

El asunto adquiere relevancia dentro de la agenda europea y transatlántica no solo por su impacto inmediato en la vida de los menores implicados y de sus familias, sino también por el trasfondo de derechos fundamentales y garantías jurídicas que supondría la puesta en marcha de un tribunal especializado. Según Europa Press, el respaldo político y legal a este tribunal se orienta a cimentar mecanismos de rendición de cuentas que permitan investigar los hechos, dirimir las responsabilidades penales e impulsar procesos de restitución eficaces en el corto y mediano plazo.

Europa Press menciona que este proceso forma parte de los esfuerzos institucionales para priorizar el tema de los menores trasladados en el debate internacional, a fin de asegurar su retorno y el respeto a los principios de la legalidad internacional. Persistentemente, el bloque europeo sostiene la necesidad de una mediación coordinada y de la implicación de organismos internacionales para los avances en la materia.