La reforma de la OMC será el tema principal de su próxima reunión ministerial en Camerún

Ginebra, 11 feb (EFE).- La Organización Mundial del Comercio (OMC) requiere una reforma profunda e incorporar cambios que le permitan ajustarse a la realidad actual, y esa será la principal misión de los ministros de Comercio de los 166 países que la integran cuando se reúnan en algunas semanas, dijo este miércoles su directora general, Ngozi Okonjo Iweala.

El estancamiento "no es una opción porque el mundo se está moviendo muy rápido y vemos la velocidad a la que avanza la tecnología, y no solo la inteligencia artificial, entonces uno se da cuenta de que si una organización no se adapta se queda atrás", reflexionó.

La OMC atraviesa un prolongado periodo de parálisis en las negociaciones comerciales y un bloqueo desde 2018 en el funcionamiento de su Organo de Apelaciones, la instancia definitiva de su sistema de resolución de conflictos comerciales entre países, por la negativa de Estados Unidos para que se nombre a sus siete árbitros.

En relación con ello, Okongo anticipó que la conferencia ministerial, que se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo próximo en Yaunde (Camerún), "no será la típica sesión de negociaciones" en la que los ministros deben cerrar los últimos puntos pendientes para llegar a ciertos acuerdos, un enfoque que difiere fuertemente de lo que han sido hasta ahora las conferencias de este tipo en la OMC.

"No es posible que los ministros puedan asistir a las reuniones y dar soluciones en solo cuatro días", reconoció ante la prensa la directora general, quien explicó que los temas que estarán en la mesa "requieren cierto volumen de trabajo, ir más en profundidad", una declaración con la que se dejó en claro que el nivel de ambición de esta cita es bajo.

Okongo recalcó que la conferencia se centrará en la reclamada reforma de la OMC y que la intención es que los ministros adopten un programa de trabajo que defina claramente las etapas y pasos que se darán en Ginebra para llevar a cabo los cambios de fondo que permitan que la organización vuelva a ser plenamente operativa.

Frente a los vaivenes arancelarios causados por el Gobierno de Estados Unidos en el último año y la atmósfera de incertidumbre que esto ha generado, la responsable recalcó que el sistema multilateral de comercio -que resguarda la OMC- es vital justamente para la estabilidad y previsibilidad de los negocios.

"Si no tuviésemos este sistema sería el caos y creo que es por esta razón que se ha mostrado resistente", comentó. EFE