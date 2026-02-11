La primera semifinal de Benidorm Fest 2026 arde con Kenneth

Benidorm (España), 10 feb (EFE).- Entre fuego pero sin quemarse, Kenneth, cantante venezolano criado en Galicia (España), confirmó en la primera semifinal de Benidorm Fest 2026 su pase a la final, que se celebrará este próximo sábado.

Tras la gala que se celebró la noche de este martes pasarán a la final los españoles Izan Llunas, Mikel Herzog Jr., el dúo Tony Grox y LucyCalys y el grupo Kitai, además del dúo formado por la mexicana y la española María León y Julia Medina.

Con más de un millón de reproducciones en Spotify de 'Los ojos no mienten', Kenneth demostró que las expectativas puestas en él eran justificadas y ofreció entre "afrobeat", llamas y ese "quema, quema, quema" la actuación quizás más completa y la última a concurso.

Esta es la quinta edición del festival, la primera sin vinculación con Eurovisión tras la negativa de RTVE a participar en el concurso europeo, que acoge la ciudad alicantina de Benidorm (este).

El escenario de esta edición recibió a los tres conductores de la gala: Inés Hernand, Javier Ambrossi en su estreno como presentador y, sobre todo, a Jesús Vázquez en su debut en Televisión Española.

Justo antes, unas imágenes de archivo celebraban Benidorm como meca de turismo, libertad y música en España desde 1959, cuando se fundó su viejo festival no mucho más tarde que Eurovisión, como cabe recordar ahora que su encarnación más joven aspira a reivindicarse por sí misma liberada de ser un mero trámite para elegir a un representante en Europa.

Con este quinto aniversario volvió además Alaska, que fue presentadora de la primera edición, aunque solo para protagonizar la apertura con Fangoria como artistas invitados, igual que Paloma San Basilio, que se encargó de recuperar hacia el final 'La fiesta terminó' y 'Juntos'.

Sí fueron a competir y pasaron a la final Kitai. La banda madrileña tiró de montaje vigoroso para resaltar su 'El amor te da miedo', que dedicaron a "los obreros del rock", las salas de conciertos y en oposición a los "nostálgicos de otra época".

La una de oro y la otra de plata, la mexicana María León y la española Julia Medina encontraron la forma de brillar juntas con 'Dos damas y un vagabundo', un tema pop de sororidad.

Izan Llunas llegó con baile, voz y frescura el "r&b" ochentero de '¿Qué vas a hacer?', todo a escasos metros de donde su abuelo Dyango triunfó en el viejo Festival de la Canción de Benidorm hace 50 años.

Difícil mantener el nivel luego para la combinación del sobrio DJ y productor Tony Grox y la cantante novel LucyCalis entonando sobre una fuente de inspiración andaluza 'T Amaré', tema llamado sin embargo a ser uno de los cortes más tarareados y supervivientes de este Benidorm Fest.

Mikel Herzog Jr., hijo del artista del mismo nombre, quiso apostarlo todo después a la flexibilidad de su voz en la única balada de la velada, la catártica 'Mi mitad', en torno a la confianza en uno mismo.

Kitai, Toni Grox y LucyCalys, Izan Llunas, Kenneth, Mikel Herzog Jr y la española Dora y el cubano Marlon Collins con la procaz y experimental 'Rakatá' fueron los que obtuvieron más apoyos por parte del jurado.

Solo estos últimos no se repitieron después entre los seis favoritos del público, que favoreció en su lugar la actuación de María León y Julia Medina, y por tanto pasan a la final.

Se quedaron fuera la española de sangre cubana Luna Ki, con su 'Bomba de amor', Greg Taro y Dora y Marlon Collins.

Javier Herrero