La Fiscalía de Roma investigará los móviles de las víctimas italianas de Crans Montana

Roma, 11 feb (EFE).- La Fiscalía de Roma ha ordenado la recopilación de los teléfonos móviles tanto de las víctimas mortales como de los heridos de nacionalidad italiana en el incendio de Crans Montana (Suiza) dentro de su investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia ocurrida la pasada Nochevieja.

Según publican los medios italianos, el objetivo de los investigadores, dirigidos por el fiscal Francesco Lo Voi, es analizar el contenido de los dispositivos, como posibles vídeos, fotografías o mensajes, para tratar de reconstruir el origen y la propagación de las llamas.

En total, el siniestro dejó 41 fallecidos, seis de ellos de nacionalidad italiana. De los 115 heridos, una decena también son italianos.

Entre los dispositivos intervenidos se encuentran los de los siete adolescentes, de entre 15 y 16 años, que permanecen ingresados en el hospital Niguarda de Milán (norte), informaron este miércoles los medios italianos.

Según confirmó el consejero de Bienestar de Lombardía, Guido Bertolaso, los menores han evolucionado favorablemente y ya no se encuentran en "peligro inminente de muerte".

En paralelo, los fiscales italianos han comenzado a emitir las primeras citaciones para tomar declaración a los heridos que ya han recibido el alta médica.

El Ministerio Público ya había avanzado el pasado 4 de febrero que interrogaría a los ciudadanos italianos afectados una vez que su estado de salud lo permitiese, además de proceder a la recopilación de toda la documentación clínica de los trasladados a Italia.

La investigación en Italia se desarrolla bajo las hipótesis de homicidio, lesiones e incendio por negligencia, se mantiene por ahora abierta contra desconocidos.

Este nuevo paso en la instrucción se produce poco antes de la reunión prevista entre magistrados italianos y helvéticos para concretar la colaboración internacional y el equipo de investigación conjunto que debe esclarecer las responsabilidades de la tragedia. EFE