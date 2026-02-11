La 'caja negra' de peces fosilizados evidencia el declive en los arrecifes de coral

Redacción Ciencia, 11 feb (EFE).- El análisis de la “caja negra” de peces fosilizados en dos arrecifes de coral del Caribe, en Panamá y la República Dominicana, ha evidenciado el declive actual de la biodiversidad en estos ecosistemas, donde la cadena trófica se ha reducido en un 70% respecto a tiempos prehistóricos.

Así lo pone de manifiesto una estudio recogido este martes en la revista Nature que se fundamenta en el estudio de los otolitos: unas pequeñas estructuras de carbonato de calcio en el oído interno de los peces que funcionan como una especie de "caja negra" de estas criaturas, registrando su edad, crecimiento, migraciones y hábitat a través de anillos concéntricos, similares a los de los árboles.

El análisis de los otolitos de los peces actuales o de los fósiles es clave para la biología marina y la gestión pesquera, especialmente para diferenciar especies y entender cómo evolucionan las poblaciones en arrecifes y otros ecosistemas.

Los autores del estudio, entre los que se encuentra la arqueóloga de arrecifes panameña Brígida de Gracia, del Instituto Smithsonian, extrajeron otolitos de dos depósitos del Holoceno medio (hace unos 7.000 años) en el Caribe, situados en Bocas del Toro (Panamá), y en la cuenca del Enriquillo (la República Dominicana).

Ambos lugares poseen conjuntos de arrecifes fósiles muy bien conservados desde el Holoceno medio a tiempos recientes debido a que han sido "muy resilientes a los cambios ambientales experimentados en el planeta a lo largo de los siglos", ha explicado a EFE la investigadora panameña.

Los investigadores explican que recogieron muestras de sedimentos a granel, de unos 9 kilogramos cada una, utilizando diferentes métodos en función del período de tiempo. En los yacimientos del Holoceno medio, los sedimentos se tomaron de zanjas de 3 metros de profundidad, mientras que en los arrecifes modernos, los buceadores los recogieron en estratos situados entre 10 y 15 centímetros más abajo del manto de corales vivos.

Las muestras se tamizaron en fracciones de tamaño y a continuación los otolitos se extrajeron manualmente. Una vez en el laboratorio estudiaron los isótopos de nitrógeno contenidos en ellos, en tanto que la proporción de los mismos refleja la posición que tiene un organismo en la cadena alimentaria.

En total, se analizaron los isótopos de nitrógeno contenidos en 91 especímenes de otolitos de peces de Panamá (42 del Holoceno medio, 49 modernos) y 42 de la República Dominicana (21 del Holoceno medio, 21 modernos).

El análisis de las muestras reveló que las cadenas alimentarias modernas son aproximadamente un 60-70 % más cortas que sus homólogas en los arrecifes prehistóricos, y que las especies que antes ocupaban posiciones más altas en la cadena alimentaria han pasado a ocupar posiciones más bajas.

Además, los autores han constatado una reducción de la variación alimentaria en los arrecifes modernos en comparación con los arrecifes del Holoceno medio, "lo que significa que más organismos compiten por un conjunto menor de recursos alimentarios y que hay menor disponibilidad de presas en los extremos superior e inferior de la cadena alimentaria", señala De Gracia.

Uno de los aspectos más cruciales de la biodiversidad de los arrecifes es la amplia y variada selección de organismos que se alimentan dentro del ecosistema y la forma en que interactúan entre sí, lo que se conoce como diversidad trófica.

En ese sentido, el deterioro de la cadena trófica "hace a los arrecifes modernos cada vez más vulnerables a factores de estrés como el cambio climático, la sobrepesca y las enfermedades, y facilita el colapso de estos ecosistemas esenciales para, al menos, un 25 % de las especies marinas", indica la investigadora.