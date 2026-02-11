El Parlamento de Egipto aprueba una remodelación del Gobierno propuesta por Al Sisi

La última ocasión en que el Gobierno egipcio atravesó una reforma de similar magnitud se remonta a julio de 2024, cuando se modificaron veinte carteras ministeriales. Tal como detalló el diario egipcio 'Al Ahram', en esta nueva reestructuración se contempla la incorporación de trece figuras nuevas y el cese de once miembros del gabinete. Este cambio se produce en un contexto marcado por la crisis económica persistente en Egipto, lo que ha impulsado la toma de decisiones orientadas a reorganizar sectores clave con el objetivo de optimizar la respuesta estatal. El Parlamento de Egipto aprobó la remodelación presentada por el presidente Abdelfatá al Sisi, que afecta a diecisiete ministerios y contempla también ajustes en un vice primer ministro y cuatro viceministros.

Según informó el medio 'Al Ahram', la propuesta presidencial fue remitida al primer ministro Mostafá Madbuli, siguiendo el procedimiento institucional recogido por la Constitución egipcia. Este marco prevé que cualquier modificación ministerial debe someterse a consulta previa con el primer ministro y requiere aval parlamentario antes de su aplicación. El visto bueno del Legislativo se produjo la noche del martes y dio paso al proceso de toma de posesión previsto para la jornada siguiente.

Entre los cambios estructurales más relevantes figura la unificación de las carteras de Exteriores, Cooperación Internacional y Migración, concentradas ahora bajo la responsabilidad del titular de Exteriores, Badr Abdelati. Este movimiento busca centralizar la gestión diplomática y la coordinación internacional, áreas de gran importancia para Egipto en el actual escenario regional y global. Además, Mohamed Sarif Salé asumió el Ministerio de Inversiones, y Manal Auad quedó a cargo de Desarrollo Local.

De acuerdo con la información divulgada por 'Al Ahram', la reorganización afectó otras áreas estratégicas. Jaled Hashem fue designado ministro de Industria; Mahmud Helmi el Sherif pasó a ocupar Justicia; Sherif Mohamed Faruk liderará Suministros; Jaled Abdelgafer estará al frente de Sanidad; Kamed el Uazir encabezará Transportes; Shetif Fazi asumió Turismo y Aladín Faruk Zaki guiara Agricultura. Estos nombramientos buscan dinamizar sectores productivos y de servicios esenciales para robustecer la economía egipcia.

Al mismo tiempo, algunos dirigentes conservaron sus funciones, incluyendo los responsables de Defensa, Interior, Sanidad y Petróleo. La continuidad en estos ministerios responde a la necesidad de preservar la estabilidad en áreas sensibles para la seguridad nacional y la provisión de servicios críticos en medio de la coyuntura económica, según recogió el medio.

Desde 2016, Egipto inició un programa de austeridad en conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), orientado a estabilizar la economía nacional. Sin embargo, múltiples crisis sacudieron la situación financiera local. Tal como publicó 'Al Ahram', la pandemia de coronavirus provocó una fuerte caída en ingresos por turismo, uno de los pilares más importantes de la economía egipcia.

Posteriormente, las repercusiones de la invasión rusa a Ucrania generaron nuevas dificultades, con el incremento de precios internacionales y afectaciones en bienes esenciales. Además, el conflicto en Oriente Próximo, tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, sumó incertidumbre política y económica en la región, complicando todavía más la recuperación egipcia.

El sector turístico, vital para el flujo de divisas hacia Egipto, resultó golpeado no solo por la pandemia, sino también por la inestabilidad tras el inicio de la guerra en Gaza. Además, reportó 'Al Ahram', los ataques de los hutíes en el mar Rojo, en respuesta a las operaciones militares israelíes sobre la Franja de Gaza, generaron adversidades adicionales al alterar el tránsito marítimo a través de esta vía crucial. Esta situación elevó los costos y redujo los ingresos asociados al paso de buques por el Canal de Suez, otra de las principales fuentes de ingresos nacionales.

El medio egipcio ahondó en que estos factores provocaron una combinación de presiones económicas de difícil manejo para el Ejecutivo nacional, que se ha visto obligado a revisar continuamente su gabinete y políticas para adaptarse a la coyuntura cambiante. En este contexto, la reforma ministerial respaldada por el Parlamento apunta a mejorar la gestión pública en áreas determinantes y a fortalecer la capacidad de respuesta frente a desafíos económicos y sociales.