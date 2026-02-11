Carlos III expresa su conmoción por la "violencia brutal" en una escuela en Canadá

Londres, 11 feb (EFE).- El rey británico Carlos III expresó este miércoles su conmoción y tristeza por un acto de "violencia brutal" ocurrido en una escuela del oeste de Canadá, donde diez personas murieron el martes en un tiroteo perpetrado por un solo tirador.

En un mensaje colgado hoy en su página de Instagram, el monarca y su esposa, la reina Camila, admiten estar tristes al enterarse del "terrible ataque" en un colegio secundario en Tumbler Ridge, en la Columbia británica, una localidad de poco menos de 2.500 habitantes.

"Solo podemos expresar nuestro más sentido pésame a las familias que lloran la inimaginable pérdida de sus seres queridos y a quienes aún esperan noticias del hospital", agrega el mensaje de Carlos III, que es jefe de Estado de Canadá.

El rey indica en su nota la terrible "sombra" que se cierne sobre Tumbler Ridge y expresa su solidaridad con todas las personas cuyas vidas han resultado afectadas por una "violencia brutal sin sentido".

Agradece a las fuerzas del orden y los servicios sanitarios por su "valentía como socorristas" y a todos aquellos en Columbia Británica que han colaborado de todas las maneras posibles.

"Al enviar nuestras más sinceras condolencias, mi esposa y yo nos solidarizamos con la población de Tumbler Ridge y con todos los canadienses en su búsqueda de comprensión, recuperación y fortaleza", termina el mensaje firmado 'Carlos R'.

El tiroteo del martes en Canadá, en el que diez personas murieron, entre ellas el supuesto autor de los disparos, es uno de los más graves ocurridos en Canadá en los últimos cuarenta años. EFE