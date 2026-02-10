Enero de 2026 fue el más lluvioso en España desde 2021, con 119 l/m2 de lluvia, un 85% por encima de lo normal

Enero de 2026 fue el más lluvioso en España desde el de 2021 y el séptimo desde el inicio de la serie en 1961, según el avance climático mensual de la Agencia Estatal de Meterología (AEMET). En total, acumuló 119,3 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvia, un 85% por encima de lo normal.

De acuerdo con AEMET, el carácter muy húmedo se extendió por la mayor parte de la Península y afectó de manera continua a la meseta norte, el valle del Guadalquivir, amplias zonas del interior de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, así como a buena parte del noreste peninsular. Dentro de este patrón dominante, destacaron núcleos con carácter extremadamente húmedo localizados en áreas del interior peninsular, del sur de Andalucía y del noreste.

"En el caso de Grazalema (Cádiz), ha llovido en los últimos 15 días más de lo que suele llover en promedio en Santiago de Compostela en todo un año. Esto nos ha llevado a un récord de acumulación en los embalses de 5.600 hectómetros cúbicos entre el 2 y el 9 de febrero pasados, que se se suman a los 4.500 hectómetros cúbicos de la semana anterior. Se ha superado el récord semanal de agua embalsada en los últimos 30 años. En total, más de 10.000 hectómetros cúbicos en dos semanas", ha señalado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Por lo demás, enero fue húmedo en zonas del litoral mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana y Murcia, así como en algunas zonas del norte peninsular. Por el contrario, la cornisa cantábrica mostró carácter normal e incluso áreas de carácter seco. Mientras tanto, predominó el carácter húmedo o muy húmedo en ambos archipiélagos.

En lo que se refiere a las precipitaciones diarias máximas, el organismo estatal menciona los 92,2 l/m2 registrados en Vigo/aeropuerto y los 88,9 l/m2 en Santiago de Compostela/aeropuerto, que en ambos casos se registraron el día 26. En lo que respecta a la precipitación total mensual destaca Ceuta, con 411,2 l/m2, el valor más alto de su serie desde 2009.

A su vez, también se alcanzaron acumulados muy elevados en Vigo/aeropuerto (399,1 l/m2) y en Santiago de Compostela/aeropuerto (389,3 l/m2). Pontevedra también rompió récords y registró 385,6 l/m2, el valor más alto desde el inicio de su serie desde 1986.

UN MES DE TEMPERATURAS NORMALES

El avance climático de AEMET muestra que enero tuvo un carácter normal en cuanto a temperaturas, con un valor promedio de 6°C, que coincide exactamente con la media para este momento del año. De los 26 eneros transcurridos en el siglo XXI, 14 fueron más cálidos que el de 2026. Aún así, el organismo estatal especifica que dentro de este carácter general hubo variaciones geográficas.

En concreto, enero tuvo carácter cálido en la costa sureste de la Península, así como en áreas de las depresiones del Ebro, Guadalquivir y en la vega del Guadiana, aunque entre estas dos últimas zonas hubo una zona fría o muy fría. Además, en zonas de montaña el carácter fue frío o incluso muy frío en zonas de mayor altitud. De forma paralela, en Baleares fue un mes de carácter cálido y en Canarias fue un mes predominantemente frío.

AEMET apunta a que la amplitud térmica del mes --es decir, la diferencia entre las mínimas y máximas-- fue menor que de costumbre. En concreto, las máximas fueron 0,7°C inferiores a lo normal y las mínimas tuvieron un promedio 0,8°C superior. Según el organismo estatal, el episodio frío más significativo fue el ocurrido entre los días 4 y 8, donde se registraron temperaturas medias unos 5°C por debajo de sus valores habituales.

A lo largo del mes, las mayores temperaturas se registraron en Canarias. Así, en el aeropuerto de Tenerife Sur se alcanzaron 25,1°C el día 3 y en el aeropuerto de Fuerteventura y en el aeropuerto de Gran Canaria se midieron 24,4°C y 24,3°C respectivamente el día 1. En cuanto a las mínimas, AEMET cita los -14,0ºC registrados en Molina de Aragón el día 6; y los -8,9°C y -7,0°C del día 7 en los aeropuertos de Teruel y de Pamplona.

En el aeropuerto de Jerez de la Frontera, la mínima del día 29 fue de 16,3 °C; lo que supera en 0,1°C el anterior récord de temperatura mínima más alta.