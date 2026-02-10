Agencias

El PSOE dice que respeta todos los movimientos a su izquierda y espera una candidatura unitaria que "aglutine" el voto

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este martes que su partido respeta todos los movimientos que están teniendo lugar en el espacio a la izquierda del PSOE, desde el que protagonizan Sumar y sus socios hasta la "operación" que atribuye al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y ha mostrado su deseo de que puedan culminar en una candidatura unitaria que "aglutine" y "atomice" el voto de esos sectores progresistas.

En una rueda de prensa en el Congreso, López ha hablado de "respeto absoluto" a la estrategia puesta en macha por Sumar, IU, los Comunes y Más Madrid, con vistas a una eventual reedición de su coalición, aunque ya ser verá con qué siglas. "Sumar es nuestro socio de Gobierno y queremos que lo siga siendo", ha dicho el dirigente socialista.

Pero también ha querido dejar claro que los socialistas respetan la "operación" iniciada por Rufián, que aboga por una coalición plurinacional para las próximas generales y que ha anunciado una serie de actos públicos con miembros de distintos partidos de izquierdas, como Más Madrid.

"No vamos a ver nunca mal que el mundo a la izquierda del PSOE se organice y se aglutine, y si es una única marca mejor, porque así se evitará que se atomice el voto, que no se pierda representación de la izquierda y que luego haya un puente para poder dialogar y acordar con ellos", ha explicado.

TIEMPO PARA HACER AUTOCRÍTICA

López también ha reconocido que el PSOE tiene que pensar cómo se pone freno a la ultraderecha, de cuyo recorrido alcista culpa fundamentalmente al PP. "El ascenso de la ultraderecha es malo para el país; es una pena que para ello no podamos contar con un partido conservador como si ocurre, por ejemplo en Portugal", se ha lamentado.

Tras admitir que los resultados para el PSOE han sido "malos" en Aragón, ha reconocido que tienen que ver qué hacen "para corregir esa deriva electoral", pero ha pedido tiempo para hacer autocrítica y analizar por qué parte de la izquierda se quedó en casa el domingo.

"Esto no se hace al día siguiente", ha dicho, si bien ya ha descartado que esos malos resultados tengan que ver con la gestión del Gobierno y más concretamente con la figura del presidente, Pedro Sánchez.

Preguntado directamente si se posible que Sánchez "empiece a restar" en las citas electorales, López ha negado la mayor. "No lo creo en absoluto, el presidente es la referencia de la izquierda en España y diría casi prácticamente en el mundo, porque defiende las posiciones más valientes en defensa de lo que la dignidad humana necesita en este momento. No hay una voz más valiente, arriesgada y comprometida", ha aseverado.

