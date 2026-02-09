Agencias

Mueren 17 personas tras chocar un autobús y un camión en el sur de Costa de Marfil

Guardar

Al menos 17 personas han muerto y cinco han resultado heridas tras chocar un autobús y un camión en los alrededores de la localidad de San Pedro, en el sur de Costa de Marfil, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora se conozcan las causas del siniestro.

El Ministerio de Transportes marfileño ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que la colisión ha tenido lugar en la carretera que conecta San Pedro y Sassandra, antes de trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales.

Asimismo, ha ordenado la apertura de una investigación para "esclarecer las circunstancias de esta tragedia" y ha reiterado la voluntad del Gobierno de "luchar contra todas las formas de falta de civismo en las carreteras, incluida la retirada de conductores imprudentes de la circulación".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hansi Flick: "No estaba contento con la primera mitad y los jugadores tampoco"

La reacción tras el descanso resultó clave, según el técnico del conjunto azulgrana, quien valoró la actitud de sus futbolistas y destacó los debuts y el rendimiento del banquillo como elementos fundamentales para conseguir la victoria

Hansi Flick: "No estaba contento

Jamenei pide "firmeza" a la población ante los intentos "extranjeros" de restaurar la dinastía pahlaví

Jamenei pide "firmeza" a la

La inflación de la OCDE se moderó en diciembre al 3,7%, pero el coste de la vida es un 36% mayor que en 2019

La inflación de la OCDE

'Los domingos', 'Anatomía de un instante' y 'Música para Hitler', favoritas a los Premios de Unión de Actores y Actrices

'Los domingos', 'Anatomía de un

Una mujer venezolana es detenida en Ecuador con 160 explosivos de un grupo criminal

Infobae