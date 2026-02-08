China condena "enérgicamente" el atentado que dejó al menos 36 muertos en Islamabad

Pekín, 8 feb (EFE).- El Gobierno chino condenó este domingo el atentado suicida perpetrado contra una mezquita en Islamabad, capital de Pakistán, el pasado viernes, que dejó al menos 36 muertos, y reiteró su "firme apoyo" al Ejecutivo paquistaní en sus esfuerzos por preservar la seguridad y la estabilidad nacionales.

En un comunicado, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó sus "más sinceras condolencias" a las personas fallecidas por este "grave atentado", al tiempo que transmitió su "solidaridad y apoyo" a los heridos y a las familias de las víctimas.

"China condena enérgicamente este ataque, se opone a toda forma de terrorismo y apoya firmemente los esfuerzos del Gobierno de Pakistán por salvaguardar la seguridad y la estabilidad nacionales y proteger la seguridad de su población", aseveró el vocero.

El número de muertos tras el atentado aumentó este sábado después de que cinco heridos críticos fallecieran en el hospital, según confirmó a EFE el portavoz de la Policía de Islamabad, Taqi Jawad.

Con 36 víctimas mortales y 169 heridos, se trata del ataque más sangriento en la capital paquistaní desde el atentado contra el hotel Marriott en 2008.

Las autoridades paquistaníes mantienen la alerta máxima en la capital mientras prosiguen las investigaciones sobre el atacante, cuya acción fue reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico. EFE