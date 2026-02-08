Agencias

China condena "enérgicamente" el atentado que dejó al menos 36 muertos en Islamabad

Guardar

Pekín, 8 feb (EFE).- El Gobierno chino condenó este domingo el atentado suicida perpetrado contra una mezquita en Islamabad, capital de Pakistán, el pasado viernes, que dejó al menos 36 muertos, y reiteró su "firme apoyo" al Ejecutivo paquistaní en sus esfuerzos por preservar la seguridad y la estabilidad nacionales.

En un comunicado, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó sus "más sinceras condolencias" a las personas fallecidas por este "grave atentado", al tiempo que transmitió su "solidaridad y apoyo" a los heridos y a las familias de las víctimas.

"China condena enérgicamente este ataque, se opone a toda forma de terrorismo y apoya firmemente los esfuerzos del Gobierno de Pakistán por salvaguardar la seguridad y la estabilidad nacionales y proteger la seguridad de su población", aseveró el vocero.

El número de muertos tras el atentado aumentó este sábado después de que cinco heridos críticos fallecieran en el hospital, según confirmó a EFE el portavoz de la Policía de Islamabad, Taqi Jawad.

Con 36 víctimas mortales y 169 heridos, se trata del ataque más sangriento en la capital paquistaní desde el atentado contra el hotel Marriott en 2008.

Las autoridades paquistaníes mantienen la alerta máxima en la capital mientras prosiguen las investigaciones sobre el atacante, cuya acción fue reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

EEUU lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio tras firmar acuerdos con farmacéuticas

Pacientes estadounidenses podrán acceder a tratamientos recetados de alto costo con rebajas históricas, tras acuerdos oficiales con gigantes farmacéuticos como Pfizer y AstraZeneca, destaca la administración Trump en la presentación de su página informativa sobre medicamentos reducidos

EEUU lanza el portal 'TrumpRx.gov'

Banco Sabadell gana 1.775 millones en 2025 (-2,8%) y recomprará acciones por 800 millones

La entidad reporta resultados tras la caída de las ganancias, atribuyendo el descenso a factores no recurrentes del año anterior e inicia una fuerte adquisición de títulos propios, según el anuncio oficial presentado ante el regulador bursátil español

Banco Sabadell gana 1.775 millones

Ascienden a ocho los muertos por una explosión en una empresa de biotecnología en el norte

Ascienden a ocho los muertos

La ONU ve una vía para los DD.HH. si Pionyang retoma el diálogo con Seúl y Washington

Infobae

El FSB detiene a un ruso acusado de espiar a favor de la inteligencia ucraniana

Infobae