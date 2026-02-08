11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: "Todas hacemos ciencia"

Este miércoles, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una conmemoración impulsada por Naciones Unidas desde el año 2015.

Los organismos científicos españoles se suman a la celebración de este día con cientos de actividades presenciales y virtuales en todo el territorio nacional.

La programación incluye charlas, talleres, exposiciones, visitas educativas, encuentros con científicas y acciones divulgativas dirigidas a públicos de todas las edades, reforzando así el compromiso del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades "con una ciencia más inclusiva y equitativa".

Aunque se ha avanzado mucho en los últimos años (Científicas en Cifras 2025), el Ministerio advierte de que "todavía es necesario hacer políticas y poner la atención en una ciencia de mayor calidad que incluya y no discrimine a las mujeres".

El objetivo de esta jornada es visibilizar el papel de las mujeres en la investigación científica, fomentar la igualdad de género y promover vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes.

En el marco de esta iniciativa, el Ministerio organizará, el próximo 10 de febrero, un encuentro de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y tres mujeres referentes en el ámbito de la ciencia con estudiantes de 6º de Primaria en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de Alcobendas.

Bajo el lema 'Todas hacemos ciencia', el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha programado más de 220 actividades para visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia.

Entre las iniciativas destacadas figuran las 'Rutas con científicas', en el barrio de Chamberí (Madrid), 'Ocultas' en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el estreno de la obra de teatro 'Doro', un homenaje a la científica Dorotea Barnés.

Las actividades se extienden a numerosas comunidades autónomas con propuestas como la exposición 'La mare de les ciències', en Cataluña, 'Oceánicas: pioneras de la oceanografía', en la Casa de la Ciència del CSIC en València, una campaña en mobiliario urbano en Granada y la gira de teatro documental 'Yo nací en un surco de judías', por distintas ciudades. La programación se completa con un evento virtual basado en el videojuego Hi Score Science, la serie de cortos 'Con Voz de Niña', el concurso de cómics del Instituto de Física de Cantabria 'Científicas investigando eclipses'.

ACTIVIDADES EN CDTI, ISCIII, CIEMAT, AEI, AEE, IAC, MUNCYT

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) organiza una jornada sobre 'Innovación y Transferencia de Tecnología con Perspectiva de Género' en colaboración con el CSIC y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Por su parte, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) organiza, a través de su Unidad de Cultura Científica, diversas actividades entre las que destaca la visita de alumnado de Primaria al Campus de Majadahonda (Madrid).

Varias entidades adscritas al ISCIII participan en esta conmemoración: El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC); el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO); y el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).

Además, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) organiza durante el mes de febrero sus X Jornadas CIEMAT de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un amplio programa de actividades que pretenden acercar al alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional la labor científica y tecnológica desarrollada por las mujeres del Centro.

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) lanzará una campaña dedicada a inspirar vocaciones científicas entre las niñas y jóvenes, poniendo en valor el papel esencial de las mujeres en la generación de conocimiento y en el avance de la ciencia.

Igualmente, la Agencia Espacial Española tiene acciones divulgativas y educativas dirigidas a fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes, entre ellas una charla en un centro educativo de la provincia de Alicante y una exposición de paneles divulgativos dedicados a mujeres referentes en astronomía, ciencia y espacio.

Con motivo de esta conmemoración, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) tiene previsto un programa de actividades para visibilizar el papel de las mujeres en la astronomía y fomentar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones.

Los centros CaixaForum de la Fundación 'la Caixa' acogen este día actividades gratuitas para reivindicar las aportaciones de grandes científicas y visibilizar la labor de las investigadoras. Por ejemplo, CaixaForum Madrid acogerá un encuentro entre dos científicas procedentes del mundo de la física y la innovación en aeronáutica, Cecila Hernández Rodríguez y Silvia Lazcano Ureña.

También se suma a esta celebración el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) con una programación especial gratuita durante todo el mes de febrero con charlas, talleres, espectáculos y visitas guiadas extraordinarias para destacar la contribución de las científicas a través del patrimonio expuesto del museo y despertar vocaciones científicas entre las más pequeñas.

Por otro lado, la fundación Inspiring Girls, que lleva más de diez años acercando referentes femeninos a las aulas para impulsar vocaciones, especialmente en ámbitos STEM, organiza el 11 de febrero una charla en Madrid con investigadoras y especialistas en Inteligencia Artificial del CNIO.

Por su parte, el Centro Europeo de Másteres y Posgrados ha recordado su apuesta por impulsar referentes, formación continua y carreras compatibles con la vida real "como las clave para no perder talento y avanzar hacia una ciencia más inclusiva y beneficiosa para toda la sociedad".

Desde la Universidad Internacional de Valencia (VIU), han puesto el foco en la importancia de la educación y el entorno familiar para revertir que, a pesar de los avances, la brecha de género en carreras científicas y tecnológicas "sigue siendo una realidad que, a menudo, comienza a fraguarse en edades tempranas debido a la falta de referentes o a estereotipos sociales".