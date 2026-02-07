Mandataria japonesa dice que pedirá a Rusia retomar visitas a tumbas en islas disputadas

Tokio, 7 feb (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijo este sábado que pedirá a Rusia retomar las visitas de ciudadanos japoneses a las tumbas de sus antepasados en un conjunto de islas disputadas, que fueron canceladas en 2020 a raíz de la pandemia del coronavirus y, después, la guerra en Ucrania.

Durante un evento anual en Tokio para protestar por la toma de los territorios por la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial, Takaichi calificó las visitas a las tumbas como "un asunto altamente humanitario y una de las principales prioridades en las relaciones entre Japón y Rusia".

Durante el evento, varios familiares y expertos compartieron historias sobre su conexión con los calificados en Japón como Territorios del Norte (las cuatro islas de Kunashiri, Etorofu, Shikotan y Habomai, en las Kuriles), y sobre sus intentos de retornar a ellas.

Como en otros años, los organizadores denunciaron que los cuatro territorios continúan siendo "ocupados ilegalmente" por Rusia desde hace 80 años, y lamentaron que las relaciones entre Moscú y Tokio se encuentran "en su peor momento".

Desde la década de los sesenta, Rusia permitía que los japoneses con conexiones con las islas visitaran las tumbas de sus antepasados sin visado por motivos humanitarios, pero esta política cambió en 2020 con la pandemia del coronavirus.

Aunque fueron descubiertas por navegantes rusos, las Kuriles pasaron a ser parte de Japón en 1875 en virtud del Tratado de San Petersburgo.

Situados al norte de la isla japonesa de Hokkaido, los territorios se incorporaron a la antigua Unión Soviética (URSS) tras la Segunda Guerra Mundial por el Tratado de San Francisco.

En 1956, la URSS y Japón suscribieron una declaración por la que reanudaron relaciones diplomáticas y establecieron las normas para la potencial firma de un tratado de paz, que incluía la devolución a Japón de dos de las cuatro islas.

Ambos países renunciaron a este acuerdo por distintos motivos, pero Tokio sigue reclamando las cuatro islas, una disputa que a día de hoy supone uno de los mayores puntos de fricción entre los dos países, y la causa principal de que todavía no hayan firmado un acuerdo de paz tras la Segunda Guerra Mundial.

Takaichi participó este sábado en el evento de los Territorios del Norte a pesar de encontrarse en plena recta final de la campaña electoral para las elecciones generales anticipadas de este domingo, en las que se espera que la mandataria conservadora salga ampliamente reforzada. EFE