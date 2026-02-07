Agencias

La Fuerza Aérea de Ucrania derribó 382 drones y 24 misiles en ataque ruso

Berlín, 7 feb (EFE).- La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que derribó 382 drones y 24 misiles durante el ataque ruso registrado en la noche del viernes a este sábado.

"Según datos preliminares a las 10.30 (8.30 GMT), la defensa aérea destruyó 406 objetivos, 24 misiles y 382 drones de varios tipos", indicó en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania.

Las principales regiones afectadas por el ataque fueron Leópolis, Ivano-Frankovsk, Rivne, en el oeste del país, y Vínnitsia, en el centro de Ucrania, según el mensaje castrense.

El parte también reconoció impacto de 13 misiles y 21 de drones de ataque rusos en 19 puntos del país.

En otros tres puntos del país invadido por Rusia hubo impactos por restos de drones que fueron derribados por los operativos de las fuerzas antiaéreas ucranianas, según señaló la Fuerza Aérea de Ucrania, que apuntó que "aún se está clarificando la información" sobre dos misiles enemigos y que el ataque ruso aún sigue su curso. EFE

