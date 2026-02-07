Israel dice haber matado a un miliciano de Hamás que participó en los ataques de 7 octubre

Jerusalén, 7 feb (EFE).- El Ejército de Israel informó este sábado de que el jueves mató a Muhamad Salah al Din Khaled Abu Raqba, un miliciano de Hamás "que se había infiltrado en territorio israelí durante la brutal masacre del 7 de octubre de 2023".

El ataque ocurrió en el norte de Gaza cuando las tropas "identificaron a un terrorista en la zona de la línea amarilla, lo que representaba una amenaza inminente para su seguridad", detalló el Ejército en un comunicado.

Y agregó: "Tras la identificación las tropas eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza".

"La información de inteligencia del Ejército sugiere que el terrorista eliminado es Muhamad Salah al Din Khaled Abu Raqba, un terrorista de Hamás que se había infiltrado en territorio israelí durante la brutal Masacre del 7 de octubre", concluye la nota.

Para el Ejército israelí, pese a que hay declarada una tregua, estos ataques contra una Gaza devastada, que lleva sufriendo más de dos años de bombardeos, están justificados.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha reportado que al menos 576 personas, entre ellas 115 menores, han fallecido desde el pasado 10 de octubre cuando entró en vigor la tregua impulsada por Estados Unidos. EFE