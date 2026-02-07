Detenido un subdirector del Ministerio de Emergencias de Rusia por fraude y soborno

El subdirector del departamento internacional del Ministerio de Emergencias de Rusia, Irakli Arabidze, ha sido detenido y puesto en prisión preventiva por cargos de soborno y fraude dentro de una investigación generalizada a la Organización Internacional de Defensa Civil (OIDC), una asociación abanderada por Moscú y dedicada al envío de ayuda a sus socios en caso de catástrofe.

Fuentes de seguridad no solo han informado este sábado a la agencia rusa TASS de la detención de Arabidze sino también del antiguo subdirector de ese mismo departamento, Vadim Jasenov. Ambos se enfrentan a hasta 15 años de prisión si son declarados culpables.

Las detenciones se están extendiendo por el Ministerio de Emergencias del país a raíz de la investigación impulsada por su jefe, Alexander Kurenkov.

El Ministerio de Defensa de la Ciudad de Moscú, por ejemplo, también está siendo escenario de una investigación interna por corrupción. Como resultado, la exsecretaria general Mariata Yap y su exvicepresidente, Andrei Kudinov, fueron destituidos de sus cargos.