Bundy celebra que los Tomateros no perdieran la fe en la Serie del Caribe

Guadalajara (México), 6 feb (EFE).- El mánager de los Tomateros de Culiacán, Lorenzo Bundy, celebró este viernes la remontada de su equipo y su clasificación para la final.

“Mi gente estaba molesta porque sabía que teníamos méritos para haber ganado. Después de ganar el juego muy difícil contra Panamá, empezamos a jugar como podemos hacerlo. Nunca perdimos la fe, convencidos de que tenemos un buen equipo y podemos competir con cualquiera”, dijo en conferencia a periodistas.

Los mexicanos sellaron su pase a la final de la Serie al derrotar a los Leones del Escogido dominicanos por 9-4.

Este resultado dejó en la lona al campeón de la pasada edición.

Bundy dijo que el jonrón de Estevan Florial, que puso a los tomateros arriba por 3-2 fue un parteaguas en el partido.

“La cosa no estaba saliendo para nosotros pero todo cambió con el jonrón de Florial. Fue un jonrón muy importante, cambió la perspectiva. El momentum del juego se cambió”, expresó.

El jardinero cubano Yadir Drake consideró que la mentalidad que mostró el grupo entre el octavo y noveno inning del partido del jueves contra los dominicanos fue importante para salir a enfrentarlos de manera más ofensiva en la semifinal.

“Hoy teníamos que salir a jugar como terminamos ayer para poder llevarnos el triunfo. Ayer no bajamos el estado anímico, eso fue fundamental para ganar", señaló.

Tomateros disputará el título este sábado contra el mejor del pulso entre los Charros de Jalisco y los Cangrejeros de Santurce puertorriqueños, que se dirimirá más tarde. EFE

