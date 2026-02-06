Messi se enfrentará al Barcelona ecuatoriano para cerrar gira sudamericana del Inter Miami

Guayaquil (Ecuador), 6 feb (EFE).- El Inter Miami, comandado por el astro argentino Lionel Messi, cerrará este sábado frente al Barcelona ecuatoriano su gira de pretemorada por Suramérica tras haber sufrido previamente una derrota contra Alianza Lima (3-0) y haber logrado un triunfo in extremis contra el Atlético Nacional.

En la ciudad de Guayaquil, Messi es esperado con algarabía y ansiedad por los fanáticos ecuatorianos para una noche histórica para el Barcelona ecuatoriano, el equipo con la hinchada más numerosa en Ecuador.

Si bien Messi ya conoce el Estadio Monumental de Guayaquil, donde ha jugado en dos ocasiones con la selección de Argentina, por primera vez lo hará a nivel de clubes para enfrentarse al Barcelona, que comparte nombre con el Barcelona con el que el argentino esculpió su figura legendaria.

Mientras los fanáticos que no se identifican con el Barcelona compraron la camiseta con los colores del estadounidense Inter Miami, los barcelonistas las adquirieron con el color amarillo tradicional de su equipo, pero con la fotografía y el número 10 de Messi.

El Inter llegará este viernes a Guayaquil en un vuelo privado que aterrizará en la Base Aérea de la Fuerza Aérea ecuatoriana y en medio de un gran despliegue de seguridad se trasladará hasta uno de los hoteles en el centro de la ciudad, donde se entrenará y desde ahí se trasladará al estadio horas antes del partido.

El Inter Miami dirigido por el argentino Javier Mascherano, empezó su pretemporada el 17 de enero en Fort Lauderdale (Florida), y antes de iniciar la competición oficial de la MLS también tendrá un partido amistoso con el Independiente del Valle ecuatoriano en Puerto Rico, el próximo viernes 13 de febrero.

Por su parte, el Barcelona, al mando del técnico venezolano César Farías, se viene preparando para la segunda fase previa de la Copa Libertadores, donde se medirá al Argentinos Juniors, y para el inicio de la Liga ecuatoriano.

El cuadro ecuatoriano presentó a sus figuras para la actual temporada el sábado pasado, en la denominada Noche Amarilla, con derrota por 1-0 ante el Guayaquil City, pero cuatro días después se tomó la revancha por 2-1 contra el cuadro citadino.

Una de las principales atracciones del cuadro ecuatoriano para este año será el debut del goleador argentino Darío Benedetto, secundado por sus compatriotas Matías Lugo, Milton Céliz, Tomás Martínez; el paraguayo Javier Báez, y el uruguayo Sergio Núñez, entre otros.

El partido entre el cuadro 'canario', como también le dicen al Barcelona y Las Garzas, se disputará desde las 19.00 horas local (00.00 GMT), en el Estadio Monumental, con arbitraje del ecuatoriano Yerson Zambrano, asistido por sus compatriotas Edison Vásquez y Mauricio Lozada.