La antorcha española de Milán-Cortina 2026

Tomás Frutos

Roma, 6 feb (EFE).- La isla de Menorca (Baleares, España) está muy presente en los Juegos de Milán-Cortina 2026. Xavi Pons, un ingeniero de 28 años nacido en Mahón, diseñó la antorcha olímpica. Fabricada con materiales reciclados. Casi invisible. El fuego como verdadero protagonista. "Cuando la ves en manos de Jackie Chan o de Ibrahimovic... impresiona", confiesa en una entrevista con EFE.

La antorcha olímpica es uno de los símbolos clave de unas Olimpiadas. Permite transportar la llama sagrada desde Grecia hasta la ciudad en la que se celebren los Juegos. Xavi Pons se puso manos a la obra hace ya tres años en el estudio Carlo Ratti Associati. Tres años jugando con fuego y metal que desembocaron en 'Essential', la antorcha hecha con materiales reciclados y aroma menorquín.

"Cuando acabé la universidad no sabía cómo empezar a buscar trabajo. Encontré la oportunidad en Turín y fue una casualidad. A Carlo Ratti se le escapó que iba a ser un proyecto para las Olimpiadas. Pensé que sería para 'merchandising', así que fue una gran sorpresa cuando supe que era la antorcha", desveló Pons.

La alegría al terminar, inmensa. La antorcha ha recorrido todo Italia en 63 días hasta llegar a Milán, donde entregará el relevo al gran pebetero, nuevo encargado de custodiar el fuego.

"Es increíble. Hemos conseguido hacerlo en una edición que le han puesto mucho esfuerzo y que parece va a ser especial. Internamente es brutal. Ha sido hecha por muchos jóvenes. Hemos trabajado muchos meses codo a codo. Haciendo prototipos. Jugando con fuego. Con materiales y reflejos. Y cuando es tu antorcha la que está dando la vuelta por Italia, en manos de Jackie Chan, Ibra... impresiona muchísimo", ponderó.

Carlo Ratti (ingeniero y profesor en el MIT de Boston) se propuso para el proyecto, fue a hablar él mismo con el COI. La idea principal: darle todo el protagonismo al fuego.

"El diseño empieza con un enfoque de Carlo. Pero con mentalidad muy abierta para crear o proponer en la misma dirección. Tenía la intención de desmaterializar la antorcha. No queríamos poner nada que no fuese necesario. Pero en una antorcha olímpica hay mucho simbolismo. Ese fue nuestro reto", comentó.

"Quisimos poner el foco en el fuego. El resto de elementos son para ayudar al fuego a tener protagonismo. Jugamos con la óptica. Intentamos hacer antorchas invisibles o incluso iluminar la antorcha entera. El fuego en la mano era nuestra utopía", añadió.

¿La solución?: "Hacerla con la mínima expresión. Con un azul reflectante para que desapareciera con ese efecto óptico. Por la noche a veces solo se ve el fuego. La quisimos azul para el contraste con el naranja del fuego".

"Ha sido un reto tecnológico en muchos sentidos. El azul está hecho con un tratamiento PVD. Lo quisimos hacer sin tóxicos o contaminantes y que pudiese resistir temperaturas muy bajas. Este proceso evita que se ralle, aguanta el calor y es tan fino que no aporta más peso la antorcha", explicó.

Tres años de incansable trabajo junto a otros dos equipos. Cavagna, encargado del sistema del gas para el fuego, con experiencia en Turín 2006; y Versalis, patrocinador oficial y líder del proyecto.

"Nuestra intención era tener una antorcha monolítica, elegante, con curvas sinuosas y delicadas. Si le das la vuelta a la antorcha, tienes una apertura longitudinal arriba donde se crea la combustión para jugar con el flujo de aire. El cuerpo central es de 52 mm de ancho. En la parte del mango hay una apertura con una silicona de Versalis, material XL extralight. El interior está hecho con latón. El resto, metal reciclado", describió.

El proyecto incluyó también la creación de un mini-pebetero que acompañase al antorcha en su recorrido por todo Italia. Así el fuego podía descansar sin peligro.

"Cuando acabamos la antorcha quisimos seguir con el mini-pebetero. Se usa cuando los portadores de la antorcha llegan a la ciudad y se enciende con una ceremonia. Misma intención, magnificar el fuego. Y lo hace de forma más directa que la antorcha", apuntó.

"Son una serie de chapas puestas con una forma de vórtice. Esto hace que el fuego que se genera dentro de las alas (chapas) tenga también una forma de vórtice, como un huracán de fuego. Hace que la llama sea mucho más larga y esté siempre centrada. Puede soportar vientos de 120 km por hora y temperaturas de -20 grados".

En Milán-Cortina 2026, donde la nieve y el frío son los protagonistas, Xavi Pons ha colado un trozo de Menorca con una antorcha discreta, casi invisible. Porque lo importante es el fuego. EFE