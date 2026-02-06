Esade asegura que abordar las implicaciones humanistas, sociales y medioambientales de la IA es "una responsabilidad"

El avance hacia la integración de la inteligencia artificial en la toma de decisiones estratégicas ha llevado a instituciones como Esade a desarrollar titulaciones universitarias específicas, como el doble grado en Administración de Empresas e Inteligencia Artificial para los Negocios, cuyo objetivo es formar perfiles capaces de incorporar la tecnología a la estrategia empresarial sin dejar de lado la reflexión crítica y el propósito social. Esta visión, que recalca la necesidad de mantener el criterio humano junto con los beneficios tecnológicos, se convirtió en eje de los debates en foros destacados del Mobile World Congress, según informó la propia Esade mediante un comunicado.

El director general de Esade, Daniel Traça, afirmó que abordar las dimensiones humanistas, sociales y medioambientales de la inteligencia artificial no representa solo una alternativa voluntaria sino una responsabilidad ineludible para quienes impulsan la tecnología y el liderazgo. Según detalló el centro, esta convicción sobre el impacto social de la innovación y el uso de IA ha orientado tanto sus programas académicos como la participación de la institución en eventos como '4 Years From Now' (4YFN) y, por primera vez, 'Talent Arena', ambos en el marco del congreso internacional.

De acuerdo con la información publicada por Esade, el debate titulado 'AI for Meaningful Impact' propició el análisis conjunto de tecnología, empresa y humanismo, bajo la premisa de que solo la incorporación de propósito y supervisión humana garantiza un valor real y sostenible en el desarrollo y la adopción de la IA. Durante las sesiones impulsadas por Esade, el foco se centró en la evolución desde aplicaciones específicas hacia agentes de inteligencia artificial, fenómeno que según los organizadores está modificando la operativa y la toma de decisiones en las organizaciones.

Profesores del Departamento de Data, Analytics, Technology and AI (DATA) de Esade, como Esteve Almirall, Irene Unceta, Marc Torrens y José Antonio Rodríguez, participaron en sesiones donde se examinó cómo establecer mecanismos de supervisión y responsabilidad en contextos cada vez más automatizados. A su vez, el evento contó con aportaciones de expertos externos como Sergi Bastarda, fundador y CEO de OrbioAI; Aida Martínez, Strategy Lead en Google Org; y Migle Laukyte, profesora en la Universidad Pompeu Fabra y miembro del European Group on Ethics in Science and New Technologies, según detalló Esade.

El impacto de la inteligencia artificial sobre el liderazgo, el marketing y los métodos de toma de decisiones corporativas también integró la agenda temática. Uno de los paneles se enfocó en la capacidad de los algoritmos para actuar sobre los patrones de comportamiento de los consumidores. En este debate intervinieron, entre otros, la profesora de marketing de Esade; Salome Gozalishvili, líder de CRM & Lifecycle Marketing en Candy Crush Saga (King / Xbox); Ana Valenzuela; y Javier Recuenco, CSO & fundador de Singular Solving, tal como reportó el comunicado institucional.

Las sesiones incluyeron además reflexiones en torno a modelos sostenibles de liderazgo y a la expansión de formas de financiación para el emprendimiento, con contribuciones de la decana de Esade Business School, Lisa Hehenberger. El centro académico extendió el análisis hacia las tendencias digitales que podrían influir en la inversión durante 2026. Davide Rovera, responsable de Esade eWorks, expuso previsiones acerca de las tecnologías emergentes y las oportunidades de negocio que atraerán la atención de los inversores en los próximos años, además del papel que desempeñarán las start-ups en este ecosistema de innovación, publicó Esade.

Por otra parte, el programa incluyó una revisión sobre el bienestar digital y el efecto de los algoritmos en los hábitos de vida y aprendizaje de las nuevas generaciones. En este bloque tomaron la palabra Liliana Arroyo, cuyo trabajo se especializa en innovación digital e impacto social, junto con investigadoras del proyecto The Rithm Project, Alison Lee y Marisol Jiménez, reportó la escuela.

El comunicado de Esade subrayó la importancia de inspirar a líderes que puedan enfrentar los retos y oportunidades de la inteligencia artificial desde una perspectiva integradora entre tecnología y valores humanos. Los programas formativos de la institución, como 'La inteligencia artificial en los negocios', 'Rethinking Business with AI' y el Máster en Negocio Digital, junto con el Executive MBA, reflejan esa apuesta por el dominio estratégico de la IA sin dejar a un lado el análisis ético y social.

Estas iniciativas, recalcaron los organizadores, tienen el propósito de guiar a los futuros profesionales y emprendedores hacia la incorporación de la IA en procesos de negocio de manera responsable, bajo la premisa de que solo a través del pensamiento crítico y el ejercicio del liderazgo responsable será posible alcanzar un impacto positivo y duradero en la sociedad.