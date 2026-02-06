El 'gigante' del e-commerce Amazon ganó 65.854 millones en 2025, un 31% más, pero se hunde en Bolsa

Amazon logró un beneficio neto de 77.670 millones de dólares (65.854 millones de euros) al cierre del ejercicio 2025, lo que representa una mejora del 31% respecto del resultado anterior del gigante del comercio electrónico, que prevé unos gastos de capital de 200.000 millones de dólares (131.819 millones de euros) este año, alrededor de un 50% más que en el último ejercicio.

"Con la fuerte demanda de nuestras ofertas actuales y oportunidades clave como la IA, los chips, la robótica y los satélites de órbita baja, esperamos invertir alrededor de 200 000 millones de dólares en inversiones de capital en Amazon en 2026 y anticipamos un sólido retorno de la inversión a largo plazo", adelantó Andy Jassy, presidente y consejero delegado de Amazon.

Las acciones de la multinacional, que cerraron la sesión del jueves con un retroceso del 4,42%, se deplomaban este viernes en Bolsa un 7,05% sobre las 19.45 hora peninsular española.

Por otro lado, Amazon informó de que su cifra de negocio anual alcanzó los 716.924 millones de dólares (607.860 millones de euros), un 12,4% más que el año anterior, con un crecimiento del 8,8% de las ventas de productos, hasta 296.266 millones de dólares (251.196 millones de euros); y del 15% de la comercialización de servicios, hasta 420.658 millones de dólares (356.664 millones de euros).

Los ingresos de Amazon en Norteamérica sumaron 426.305 millones de dólares (361.452 millones de euros), un 10% más, mientras que a nivel internacional la compañía facturó 161.894 millones de dólares (137.265 millones de euros), un 13,3% más.

De su lado, AWS alcanzó una cifra de negocio en el conjunto del ejercicio de 128.725 millones de dólares (109.142 millones de euros), un 19,7% más.

En el cuarto trimestre de 2025, Amazon obtuvo un beneficio neto de 21.192 millones de dólares (17.968 millones de euros), un 6% por encima del resultado contabilizado un año antes, mientras que los ingresos de la compañía sumaron 213.386 millones de dólares (180.924 millones de euros), un 13,6% más, incluyendo un avance del 23,6% de la facturación de AWS, hasta 35.579 millones de dólares (30.166 millones de euros).

"AWS crece un 24% (nuestro crecimiento más rápido en 13 trimestres), la publicidad crece un 22%, las tiendas crecen a buen ritmo en Norteamérica y a nivel internacional, y nuestro negocio de chips crece a tasas de tres dígitos interanuales", destacó Andy Jassy.

PREVISIONES

De cara al primer trimestre de 2026, Amazon espera que las ventas netas se sitúen entre 173.500 millones y 178.500 millones de dólares (147.106 y 151.345 millones de euros), o que crezcan entre un 11% y un 15% en comparación con el primer trimestre de 2025, incluyendo un impacto favorable de aproximadamente 180 puntos básicos en los tipos de cambio.

Asimismo, prevé que los ingresos operativos oscilen entre 16.500 y 21.500 millones de dólares (13.990 y 18.230 millones de euros), en comparación con los 18.400 millones de dólares (15.600 millones de euros) del primer trimestre de 2025.