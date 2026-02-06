Bruselas acusa a TikTok de violar la ley servicios digitales por su diseño "adictivo"

La Comisión Europea ha acusado a la red social china TikTok de no tomar las medidas necesarias para proteger a los usuarios del daño "físico y emocional" que puede generar el diseño "adictivo" de su plataforma, lo que viola la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y está castigado con multas de hasta un 6% del volumen de negocio global anual de la compañía sancionada.

En concreto, la investigación preliminar de los servicios comunitarios apuntan a que la compañía ha incumplido la obligación de evaluar los riesgos y tomar medidas correctivas de los efectos de prácticas dañinas como el "scroll infinito", el "autoplay", las alertas de notificaciones y el sistema de recomendaciones altamente personalizado.

"La adicción a redes sociales puede tener efectos perjudiciales en el desarrollo mental de los niños y adolescentes y la DSA hace a las plataformas responsables de los efectos que puedan tener en sus usuarios", ha avisado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

Fuentes comunitarias recalcan que por "diálogo" sigue abierto con la plataforma para buscar soluciones, pero admiten que las medidas para mitigar los daños puestas en marcha hasta ahora son "claramente insuficientes". "Tenemos material suficiente para creer que TikTok está violando la ley europea", apuntan las fuentes que, no obstante, piden cautela porque el proceso sigue en marcha y no se puede hablar aún de conclusiones definitivas.