Alertan de un nuevo frente frío en el Caribe que llevará más lluvias a Colombia

Montería (Colombia), 6 feb (EFE).- Un nuevo frente frío que se desplaza desde el hemisferio norte y llegará al Caribe puede aumentar la intensidad de las lluvias en Colombia y provocar inundaciones, crecidas súbitas de ríos, deslizamientos y oleaje fuerte durante este fin de semana, alertaron este viernes las autoridades.

"La influencia de un nuevo frente frío en el país podría aumentar en las próximas horas las lluvias, los vientos y el oleaje en el Caribe", advirtió el director de la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.

Como consecuencia de este fenómeno, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicó que entre el 6 y el 9 de febrero estas condiciones pueden generar inundaciones, crecidas súbitas, deslizamientos y mar de leva, especialmente en la región del Caribe y el noroccidente de la región Andina, así como en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En la última semana, varias regiones de Colombia, especialmente del norte y el noroeste, han registrado emergencias por inundaciones provocadas por las lluvias asociadas a un primer frente frío que ingresó al mar Caribe, en medio de una temporada que suele caracterizarse por precipitaciones bajas.

"Es muy atípico, estamos en temporada de menos lluvias. Nosotros tenemos temporadas de más lluvias y de menos lluvias, y en este momento estamos en la de menos lluvias", dijo Carrillo el jueves a periodistas.

Este comportamiento climático inusual ha provocado el desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas urbanas y rurales, con miles de personas damnificadas y daños en vías, viviendas y cultivos.

En el departamento de Córdoba (noroeste), 24 municipios y más de 19.000 familias se han visto afectadas por las inundaciones causadas por los ríos Sinú y San Jorge, según las autoridades.