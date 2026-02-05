Guterres, "sumamente preocupado" por la situación en Cuba y sus necesidades petroleras ante las amenazas de EEUU

“Durante más de tres décadas, la Asamblea General ha pedido constantemente el fin del embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba”, señaló el portavoz Stéphane Dujarric en representación del secretario general António Guterres, destacando las recurrentes peticiones internacionales en este sentido. El anuncio surge en un momento de particular agudización de la crisis en Cuba, después de una amenaza estadounidense de imponer nuevos aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. Según consignó el medio Europa Press, Guterres expresó profunda preocupación por la situación humanitaria en Cuba, alertando que podría deteriorarse aún más e incluso provocar un colapso si persisten las dificultades de acceso a crudo.

De acuerdo con Europa Press, el secretario general de la ONU llamó a las partes involucradas a promover el diálogo y respetar el Derecho Internacional, en un marco de tensión creciente tras la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump. Esta advertencia incluyó la imposición de aranceles adicionales sobre cualquier nación que envíe hidrocarburos a Cuba, bajo la acusación de que el gobierno de Miguel Díaz-Canel apoya a organizaciones terroristas y a potencias extranjeras. Díaz-Canel desestimó tales acusaciones y, según reportó Europa Press, manifestó disposición para reactivar la cooperación con Washington en cuestiones como la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

La situación energética en Cuba se agravó notablemente luego de que la intervención militar estadounidense en Venezuela resultara en la muerte de más de cien personas y la captura del presidente Nicolás Maduro. Como describió Europa Press, estos hechos provocaron la interrupción del suministro de hidrocarburos venezolanos a la isla, entonces principal proveedor, dificultando aún más el panorama energético cubano. Cuba, a cambio de este suministro, ofrecía servicios de protección y seguridad a Venezuela a través de sus propias fuerzas.

El portavoz de Guterres precisó que la ONU colabora activamente con el gobierno cubano para identificar vías de alivio ante la crisis, con personal de la organización observando y evaluando la situación directamente en territorio cubano. Europa Press detalló que el secretario general considera que la escasez actual de petróleo, influida directamente por las restricciones y amenazas estadounidenses, expone a la población cubana a riesgos crecientes, elevando la preocupación internacional.

La respuesta internacional incluyó llamados al diálogo de gobiernos y organizaciones de diferente índole. Europa Press subrayó que algunas figuras relevantes, como el Papa León XIV, también exhortaron a resolver las tensiones mediante la negociación y la cooperación. Entre tanto, el gobierno chino confirmó el envío de asistencia financiera y humanitaria a Cuba, sumándose a los esfuerzos multilaterales para mitigar la crisis. Según reportó Europa Press, México comunicó su intención de apoyar al país caribeño y ha establecido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de asegurar suministros petroleros para Cuba bajo criterios humanitarios.

Las gestiones diplomáticas continúan mientras se intensifican las peticiones en el ámbito internacional para que se levanten o flexibilicen las restricciones impuestas a la isla, argumentando el impacto directo en las condiciones de vida de la población cubana. Europa Press recogió que tanto la Asamblea General de la ONU como representantes de la comunidad internacional han reiterado el llamado a Estados Unidos para que ponga fin al embargo, considerado por diversos gobiernos y organismos como un factor determinante en la crisis que enfrenta actualmente la isla.

Según Europa Press, la situación en Cuba se presenta compleja ante la restricción creciente del acceso a recursos energéticos, las disputas políticas y los intentos de mediación por diferentes actores mundiales. La atención sobre el país en foros internacionales continúa incrementándose, en tanto persiste la preocupación por las consecuencias sociales y económicas de un posible colapso ocasionado por la falta de petróleo.