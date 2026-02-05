El CNE de Colombia deniega la inscripción de Iván Cepeda en la consulta de la izquierda para presidenciales

En medio de la controversia desatada por la reciente decisión judicial, Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, destacó que en la consulta interna realizada el 26 de octubre de 2025, recibió más de 1.550.000 votos, resultado que lo posicionó como candidato de su coalición para la nueva fase de la contienda presidencial en Colombia. Sin embargo, su aspiración se vio interrumpida después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) país negó este miércoles su inscripción para participar en la consulta de la izquierda prevista el 8 de marzo, tal como publicó el medio que provee la información.

Según informó el Consejo Nacional Electoral, la negativa a permitir la postulación de Cepeda llega en el marco de los preparativos para definir el candidato presidencial del sector progresista, en una elección en la que inicialmente también participarán el exsenador Roy Barreras, el exembajador Camilo Romero y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo. De acuerdo con Cepeda, esta decisión, formalizada con una votación de seis contra cuatro al interior del organismo electoral, representa una violación a los derechos tanto de los participantes del Pacto Histórico como de los millones de ciudadanos que respaldaron la consulta interna.

Cepeda divulgó un video en su cuenta de X con fuertes declaraciones: catalogó la resolución del CNE como “arbitraria” y “contraria a derecho”, palabras con las que enfatizó el carácter, a su juicio, antidemocrático de la medida. Sostuvo que con este pronunciamiento se vulneraron los derechos políticos del partido considerado como el más grande e influyente del país en la actualidad. Según enfatizó el senador, su exclusión de la boleta presidencial afecta también la representación de quienes participaron en la votación interna de su colectividad.

En sus declaraciones, el senador subrayó que, tras resultar electo en la consulta interna, la expectativa fijada era que el mecanismo se mantuviera en la etapa posterior del proceso. No obstante, tras la exclusión resuelta por el CNE, Cepeda anunció su decisión de inscribirse directamente a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programadas para el 31 de marzo. Manifestó confianza en que podrá enfrentarse a sus adversarios y obtener el triunfo, acusando a sus oponentes políticos de orquestar maniobras para evitar su competencia directa en las urnas: “Como no pueden derrotarnos en el debate político-democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan entonces a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas”.

El senador también convocó a los dirigentes y simpatizantes de su movimiento a intensificar el trabajo político de cara a las próximas elecciones, señalando la importancia no solo del proceso presidencial sino también del desempeño del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes. En este sentido, insistió en que la exclusión no detendrá la movilización de su partido para asegurar una amplia representación legislativa y reiteró su convicción de alcanzar la presidencia de Colombia en la primera vuelta.

El presidente Gustavo Petro, impulsado al poder por la misma coalición de Cepeda, reaccionó a través de la red social X, donde describió la determinación del máximo ente electoral como un “golpe al derecho fundamental a elegir y ser elegido”. El mandatario solicitó públicamente a los juristas del país que inicien una acción de tutela con el objetivo de restaurar tanto la Constitución como la Convención Americana, según reportó la fuente original.

En mensajes subsiguientes en la misma red social, el presidente Petro cuestionó que el CNE haya impedido registrar las listas del Pacto Histórico, el cual considera crucial para conformar las mayorías en la Cámara de Representantes. Afirmó que la medida constituye un “golpe a profundidad contra la constitución y la democracia”, indicando la gravedad institucional que atribuye a la resolución del organismo electoral. Según consignó el medio, Petro llegó a calificar el hecho como “un golpe electoral”.

Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral, la coyuntura política en Colombia se encuentra marcada por el llamado del propio Cepeda a agotar todos los recursos legales y políticos disponibles para revertir la situación y garantizar su derecho a participar en la próxima elección presidencial y legislativa. Además, la postura del jefe de Estado y la contundente reacción del Pacto Histórico reflejan el impacto que la exclusión podría tener, tanto en el ámbito institucional como en la estructura misma del proceso democrático colombiano.