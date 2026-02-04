Kirill Dmitriev, principal asesor económico del Kremlin y una de las figuras cercanas al presidente ruso Vladimir Putin, declaró que "el mundo está cansado de sus mentiras", en referencia a lo que denominó como “élites izquierdistas” de Occidente. Según publicó el medio que cubrió sus declaraciones, Dmitriev aseguró que las acusaciones que intentan vincular al antiguo KGB con la red de delitos sexuales del empresario Jeffrey Epstein forman parte de “falsa propaganda” dirigida a desviar el foco de atención de otros temas.

De acuerdo con lo difundido por la agencia de noticias, las declaraciones del funcionario ruso surgieron después de que el primer ministro polaco, Donald Tusk, mencionara una teoría que sugiere una supuesta participación de los servicios de inteligencia rusos en el entramado criminal de Epstein. Según esta hipótesis, el extinto KGB habría ideado una "dulce trampa" para comprometer a personalidades influyentes de Occidente. Tusk, sin aportar pruebas, apuntó públicamente a la implicación de los rusos en los mecanismos que llevaron al escándalo global relacionado con Epstein.

Dmitriev, a través de un mensaje en redes sociales, expresó que "las élites izquierdistas, desesperadas, depravadas y mentirosas, entran en pánico e intentan desviar la atención", frase recogida por la prensa internacional. El asesor del Kremlin sostuvo que, a pesar de estos intentos, las mentiras de “estas élites liberales depravadas y con frecuencia satánicas” han quedado expuestas, y remató su mensaje con la expresión “Fin del juego”, según informó el medio.

La controversia creció después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara un nuevo lote de documentos relacionados con el caso Epstein. Como detalló la prensa estadounidense y europea, la publicación de tres millones de páginas incluye más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes y documentos. Estos archivos mencionan al expresidente Donald Trump en más de mil ocasiones, lo que ha reavivado el debate público sobre la posible implicación de figuras de alto perfil en la trama de Epstein.

El contexto de las recientes acusaciones se remonta a julio de 2019, cuando Jeffrey Epstein fue arrestado bajo cargos relacionados con abuso sexual y tráfico de decenas de menores, acusaciones que datan de principios de la década de 2000. De acuerdo con lo consignado por diversas fuentes, Epstein apareció muerto en su celda poco después de haber ingresado en prisión. Las circunstancias de su fallecimiento aún suscitan dudas y alimentan múltiples teorías.

Las novedades judiciales han provocado que otras figuras relevantes, entre ellas miembros de la realeza noruega y británica, además del expresidente estadounidense Bill Clinton, vuelvan a situarse bajo el escrutinio público. Según precisan los medios, Clinton deberá prestar testimonio ante el Congreso de Estados Unidos para responder preguntas vinculadas al caso.

Los documentos recientemente desclasificados han incrementado la presión sobre diversas instituciones y han dado pie a renovadas especulaciones y acusaciones cruzadas entre gobiernos occidentales y autoridades rusas. De acuerdo con el medio, la postura de Dmitriev representa una negativa categórica ante cualquier insinuación de ingerencia rusa en las acciones de Jeffrey Epstein o en las redes criminales descritas en los expedientes judiciales.

Finalmente, las declaraciones del asesor económico Kirill Dmitriev reflejan el discurso recurrente del Kremlin frente a las teorías que tratan de vincular acciones ilícitas o escándalos internacionales con la inteligencia rusa. Según resaltó el medio, la respuesta de las autoridades de Moscú consiste en acusar a opositores y dirigentes occidentales de emplear “falsa propaganda” para desplazar la atención y desacreditar políticamente a Rusia.