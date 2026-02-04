Lluvia, nieve, viento y olas pondrán a la mitad de España en aviso, con Málaga y Cádiz en nivel rojo por lluvia

La lluvia, la nieve, el viento, las olas y los deshielos mantienen este miércoles en aviso a 25 provincias en España, además de Ceuta y Melilla, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De entre ellas, Málaga y Cádiz estarán en nivel rojo por lluvia, donde es probable que las lluvias sean localmente muy fuertes, con acumulados que podrán superar los 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas, y los 150 en Granada y Jaén.

Además, habrá avisos por nivel naranja por lluvia en Granada y Jaén; por olas en Almería, Cádiz, Granada, Málaga, A Coruña, Pontevedra y la costa de Ceuta; y por viento en Cádiz y Ceuta.

El resto de avisos por lluvia estarán en Almería, Córdoba, Huelva, Sevilla, Badajoz, Ourense, Pontevedra y Ceuta. Asimismo, el resto de avisos por olas se registrarán en Huelva, Lugo, la costa del Campo de Cartagena y Mazarrón, Alicante y la costa de Melilla.

A su vez, Jaén, Córdoba y Ceuta tienen activados avisos naranja por ciento y Almería, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Badajoz, y la vertiente cantábrica de Navarra.

Al margen de ello, también habrá avisos por nieve en Huesca, Teruel, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, Cuenca, Guadalajara y Sierra de Madrid.

Además, se registrarán avisos por deshielo en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora; y en A Coruña y Lugo por tormentas.

Así, habrá precipitaciones persistentes y fuertes en Ceuta, tercio sur peninsular y Galicia, donde irán con tormenta y granizo ocasional. En Andalucía es probable que sean localmente muy fuertes, con acumulados que podrán superar los 200 litros en zonas Cádiz y Málaga, y los 150 en Granada y Jaén. Acumulaciones significativas de nieve en áreas de montaña del centro y norte peninsular así como en zonas aledañas de la meseta Norte y nordeste de la Sur. Rachas muy fuertes de viento en Andalucía, Ceuta, litorales de Galicia y área cantábrica, también probable en interiores del este peninsular.

Según AEMET, los frentes asociados a la borrasca Leonardo mantendrán los cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con algunos claros en zonas de la fachada oriental y en Baleares. Se darán precipitaciones generalizadas, poco probables en Cataluña, y cuyos mayores acumulados, con probables intensidad fuerte y persistencia, se darán en Galicia, tercio sur peninsular y montañas del oeste. En Andalucía se espera que lleguen a localmente muy fuertes, con acumulados que podrán superar los 200 litros en zonas de Cádiz y Málaga y los 150 en Granada y Jaén. Por otro lado, irán con tormenta y ocasionalmente granizo en Galicia.

La cota de nieve irá subiendo de suroeste a nordeste desde 800 y 1.100 metros hasta superar los 1.800 y 2.000, excepto en el nordeste donde se quedará en 1.500. Con ello, se prevén nevadas con probables acumulados significativos durante la primera mitad del día en montañas del centro y norte peninsular así como áreas aledañas de la meseta Norte y nordeste de la Sur. En Canarias cielos nubosos o con intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. Bancos de niebla en regiones de montaña y norte de ambas mesetas, con brumas frontales en amplias zonas de la Península.

Respecto a las temperaturas, se esperan descensos en Baleares y tercio nordeste peninsular y en aumento en el resto, con pocos cambios en general. Las mínimas estarán en aumento en el tercio sur y extremo oeste peninsulares, localmente notable en el golfo de Cádiz, donde se podrán alcanzar los 17 grados, y con pocos cambios en el resto. Además, se darán heladas débiles en montaña de la mitad norte y sureste peninsular y moderadas en el Pirineo.

El viento soplará moderado de componente oeste en la mayor parte del país; de flojo a moderado en Canarias, flojo variable en el interior nordeste, y de sur en el Cantábrico y alto-medio Ebro. Se prevé alcanzar intensidades fuertes con rachas muy fuertes en amplias zonas de Andalucía, Ceuta, litorales de Galicia y Cantábrico, también probables en interiores del este peninsular, litoral sureste y sur de Baleares.