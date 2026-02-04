Iñaki Urdangarín, su mirada desafiante ante el malestar de la infanta Cristina por sus declaraciones

En plena promoción de sus memorias ante la llegada a las librerías españolas de 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes' el próximo 12 de febrero, Iñaki Urdangarín ha protagonizado la última entrega de 'Lo de Évole', programa de Jordi Évole en La Sexta, con una comentadísima entrevista en la que se ha sincerado sobre su relación con la infanta Cristina, confesando que a pesar de que su matrimonio estaba roto cuando salió de la prisión de Brieva tras cumplir condena por el Caso Noós, se equivocó a la hora de gestionar su historia de amor con Ainhoa Armentia e hizo sufrir mucho a sus hijos, algo de lo que se arrepiente.

Además, el exduque de Palma también ha hablado sobre su relación con los diferentes miembro de la Familia Real, y este sería uno de los puntos principales del malestar de la hermana del Rey Felipe VI con su exmarido. Tal y como ha revelado la periodista Lorena Vázquez en 'Espejo Público', doña Cristina "sigue dolida y no le está haciendo ninguna gracia todo este escaparate mediático en el que él mismo se ha puesto", asegurando que su relación "todavía sigue siendo tensa porque por mucho que digan que su paso por la cárcel fue lo que precipitó el motivo de su separación, fue él cuando le fue infiel y ella le descubrió".

La colaboradora ha afirmado rotunda que Urdangarín "tiene la gran suerte de que la mayoría de personas de las que habla en este libro no van a dar su versión porque a lo mejor nos sorprendería". Y aunque no ha querido entrar en detalles, sí ha apuntado que existe "malestar porque él sigue utilizando quién es, ex duque de Palma y yerno del Rey, que pide favores que no debería de pedir a estas alturas". "Pide favores a la institución y pide favores a través de los contactos que él tiene para que le resulte más fácil según qué gestiones, por ejemplo, a la hora de realizarlas" ha explicado, convencida de que "esos favores todavía se le conceden porque se le quiere tener contento. Quizá es mejor tener una buena relación que una mala relación".

Al margen del malestar de la infanta Cristina, el exjugador de balonmano está centrado en su nueva faceta profesional de coach deportivo y este miércoles ha reaparecido a las puertas del despacho en el que trabaja en Barcelona.

Unas imágenes exclusivas de Europa Press en las que, con el casco puesto para intentar pasar desapercibido, ha evitado pronunciarse sobre su entrevista con Jordi Évole, aunque su indiferencia se ha convertido en una mirada desafiante cuando la reportera le ha preguntado si ha hablado con su exmujer, a la que no le habría hecho ninguna gracia esta sobreexposición mediática en la que está revelando demasiados datos sobre su intimidad.